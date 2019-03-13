影／怒退台鐵普悠瑪調查報告？ 林佳龍：我是心痛

2019-03-13 09:58 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 王騰毅 ╱即時報導



普悠瑪翻車事故近五個月，交通部長林佳龍上任後要求交通部、台鐵局再啟動「事故責任調查」，台鐵局昨提交調查報告後傳出林佳龍震怒退回報告，對此林佳龍上午受訪表示，「沒有發飆或是震怒，我是心痛」。

普悠瑪翻車事故發生造成這麼多的罹難者跟家人，社會大眾非常關注，行政部門也啟動調查，而非靜待司法調查，既然要做責任的釐清，相對的懲處也要反應出來，因此不是發飆或是震怒，是心痛，因為期待台鐵重新贏得社會的支持，一定要從透明化開始，才能在信任的基礎下來推動一系列的改革。

【中央社／台北13日電】

交通部長林佳龍昨天退回台鐵普悠瑪事故的行政責任調查報告，認為究責過輕，林佳龍今天說，有關懲處是「重重拿起，輕輕放下」，問題若已被釐清，就應課以相關負責人的責任。

普悠瑪行政調查報告去年底提出，3任前台鐵局長遭記過處分；不過，罹難者家屬都表示無法接受，林佳龍農曆年前與罹難者家屬懇談時，也表達對行政懲處不滿意，請鐵道局進行普悠瑪事故行政責任調查，希望徹底釐清相關人員應負的責任。但林佳龍昨天看了報告後，認為究責過輕，無法接受，退回要求重新提出。

林佳龍今天赴立法院交通委員會備詢前受訪表示，在行政責任調查送到他辦公室時，他發現調查內容已有釐清些責任，但有關的懲處卻是「重重拿起，輕輕放下」，這對於家屬或社會大眾來說，不是把此事簡單歸咎於司機員，事故背後所呈現的問題，若已在行政責任調查中被釐清，就應課以相關負責人的責任。

林佳龍說，相信有了這份行政責任調查報告後，應依據更清晰的事實進行懲處，而資訊的公開透明，讓社會可檢驗，是台鐵取得社會信任的開始，也是一切改革推動，社會的期待。

林佳龍指出，這份行政責任報告，應該有助於釐清一些外界的質疑，既然如此，內部的行政懲處，也要反映相對的責任，因為司法調查正在進行中，交通部會全力配合，也支持運輸安全委員會可以儘速成立。

他也說，他昨天退回報告的心情不是所謂的震怒或發飆，他是心痛，因為他期待要讓台鐵再贏得社會的支持，一定要從透明化與責任開始，才能夠在信任的基礎，推動一系列的改革。