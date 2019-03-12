宣布河川公地耕作農民可納農保 陳吉仲提到父親哽咽

2019-03-12 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



農委會為解決目前河堤外河川公地工作農民無法申請參加農保問題，今天宣布只要持有河川公地種植許可書的農民，不論耕作土地位在河堤內外，都可申請參加農保，有助提供青農務農的工作保障。

陳吉仲是屏東農家子弟，今天在記者會現場提到父親當場哽咽、無法言語，他指出，自己也在河川地長大，家裡種過茄子、木瓜、四季豆等，今天到二水鄉感同身受，看到這裡的農民長期為全國消費者提供優良蔬菜水果，夏天很多瓜果類在河川地種植，農民卻因耕作土地所在不能加入農保。

目前水利署核發河川公地種植許可書的土地面積約有1.6萬公頃，核發人數約1.7萬人，其中嘉義縣有4100公頃面積最大，彰化縣1800公頃次之，民國98年12月之後，因經濟部解釋中指許可書並非租賃契約，造成在河川公地耕作的農民不符合農保法性規定，無法申請參加農保，農委會在去年年9月放寬規定，先讓河川公地堤內土地耕作的農民可申請參加農保。

陳吉仲指出，現在法令解套，為落實人、地脫鉤，讓實際務農者享有保障，農委會會將修正行政函釋，擴大讓河川公地堤外土地耕作的農民也可申請加入農保。