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【重磅快評】農委會不樂見高雄「發大財」、「賺大錢」

2019-03-12 07:39聯合報 主筆室

農委會主委陳吉仲表示，比起熊貓台灣還有更需要關心的野生動物，像是瀕臨絕種的台灣黑...
農委會主委陳吉仲表示，比起熊貓台灣還有更需要關心的野生動物，像是瀕臨絕種的台灣黑熊、石虎等等。本報資料照片
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大陸重慶市有意送高雄一對大貓熊，市長韓國瑜寄予厚望，開玩笑地說命名「發大財」、「賺大錢」。兩隻貓熊來台得中央主管機關農委會同意，不過，農委會主委陳吉仲繼「組國家隊」拓展農產品外銷槓韓國瑜，昨天說「寧可花錢致力於本土瀕危野生動物台灣黑熊、石虎保育」。

青梅熟成的季節，陳吉仲的話不掩飾酸味；這不必太在意，他專長農經，野生動物保育僅止泛泛層次；但應注意，當朝官員講話有一定風向球作用，施政調子訂在哪裡，講些鋪陳、烘托的話不意外。

以最近蔡政府被罵翻了的農地違章工廠就地合法化，與蘇揆不同調的陳吉仲，強調74萬公頃優良農地的底限不能退讓，看來堅強捍衛農地完整、糧食安全；他在「全國國土計畫」擬訂時也不止一次強調此觀點。

真是如此嗎？恐不竟然。蔡英文雖然強調「違章工廠絕不寬容」，但其實「違章工廠就地合法」政策從來如此；她2016年2月26日總統勝選後首個中部工廠訪視行程拜訪「水龍頭故鄉」彰化頂番婆地區，農地上矗立546公頃違章工廠，幻燈簡報第一張「輔導未登記工廠合法經營」。

蔡英文講話時特別強調：此行帶了農業專家，為的是「解決農工用地衝突問題」。在座只有中興大學教授陳吉仲一位，意謂他是農地違章工廠就地合法的重要推手。對照不同場合堅定捍衛農地完整，不知道該聽哪一個。

本土野生動物保育陳吉仲想必外行，他說的石虎、台灣黑熊保育都很有進展。2月下旬環保署環評會退回台中鴻禧高球場九洞擴大18洞案，理由是擴大的面積是石虎原始棲地，棲地碎裂勢將危及物種存續。

台灣黑熊保育進度也很可觀。台東南安、瓦拉米一帶的國家公園保護區，紅外線攝影機不時拍到黑熊媽媽帶著幼崽拍拖的畫面，因為保護區阻絕了人為伐木、獵捕、殘材處理等山林活動，讓殘存的野生動物能喘口氣，延續族群下來。

高雄「發大財」、「賺大錢」很難解讀，與瀕危野生動物復育全然無關；不可否認大貓熊有「致命的吸引力」，應該在生命教育環節給學童啟發，這部分，日本東京上野動物園做得可供參考。

陳吉仲保育類野生動物復育的外行發言不重要，但千萬不能再有違章工廠就地合法等造成農地進一步碎裂的政策，那一定危及石虎、台灣黑熊存活。農地違章工廠就地合法是關鍵錯失。

台灣黑熊農地陳吉仲
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