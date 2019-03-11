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世界台商會南非約堡大會 僑委會副委員長呂元榮代表祝賀

2019-03-11 13:44聯合新聞網 台北訊

大會有來自世界各地台商代表及貴賓約600多人參加。
大會有來自世界各地台商代表及貴賓約600多人參加。
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世界台灣商會聯合總會第25屆第2次理監事聯席會議9日於南非約堡舉行，來自世界各地台商代表及貴賓約600多人參加，僑務委員會副委員長呂元榮代表委員長吳新興前往祝賀，外交委員會的召委王定宇及蔡適應、經濟委員會的邱志偉亦從臺灣前往參加，當地政要南非國會友台小組主席Honourable Nthabiseng Pauline Khunou,及史瓦帝尼商工暨貿易部長 Manqoba Khumalo 等當地貴賓亦出席。

上午開幕典禮，呂元榮讚許世界台商的貢獻，並期許台商與中華民國政府一起打拼，踴躍返國投資，共創商機。立委王定宇丶蔡適應、邱志偉，亦分別上台致詞感謝台商及闡明台商的重要性及與國內的緊密關係。會中立法院致上賀電，吳新興亦特別送上祝賀影片，讚譽世界台商會凝聚全球臺商力量，推動國民外交之貢獻。

大會隨後進行專題演講及理監事聯席會議，針對各項議題熱烈討論，經過會議討論作出：凝聚台商向心力，支持政府投資台灣；橫向聯繫互助合作，共同創造商機；非洲是值得尋找商機、開發投資的地方等決議及共識。在僑委會惜別晚宴中，呂元榮邀請南非地區與會僑務委員陳俊裕、溫嵐珠、孫宗美及陳量成等人上台共同代表僑委會舉杯向理監事及貴賓致意，大會圓滿完成。

呂元榮代表委員長吳新興前往祝賀，讚許世界台商的貢獻，並期許台商與中華民國政府一起...
呂元榮代表委員長吳新興前往祝賀，讚許世界台商的貢獻，並期許台商與中華民國政府一起打拼，踴躍返國投資。
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