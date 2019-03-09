全民監工河川整治、無人機掌控農損 獲公民科技獎助

2019-03-09 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 李欣澄 ╱即時報導



如何防止台灣的河川都整治成水泥河？如何在第一時間就精確掌握農業災損，給予適當補助？第四屆g0v公民科技創新獎助金昨天選出五個獲獎團隊，利用開源程式設計，以科技協助解決社會問題。

g0v公民科技創新獎助金在2019年邁入第四屆，延續前三屆的改變能量，本屆仍吸引不同領域的提案，總計49件橫跨政治、社會福利、環境、農業等領域。

g0v公民科技創新獎助金是g0v揪松團主辦，並與聯合報系願景工程、中華電信和Appworks合作，在2019年支持五組獲獎團隊，用公民科技創新思維，為社會問題提供解方。

本屆共有五件獲獎提案：「農業災損幾多錢」、「台灣開源義肢計劃」、「#選舉金流百科」、「大河小溪全民齊督工」與「資料申請小幫手」，除分別獲得至多50萬元的獎助金之外，主辦單位g0v揪松團將會在八個月的開發期程中，提供開發建議，並媒合顧問資源、媒體追蹤報導與公民團體，讓獲獎提案都能真正產生影響力。過往獲獎提案有「真的假的Cofacts」、「投票指南」、「國家寶藏」、「阿龜微氣候」和「美國國會台灣觀測站」等。

聯合報系願景工程策略長何振忠表示，這是願景工程第四次參與g0v獎助金，前三屆的成果讓人很感動，尤其是「真的假的Cofacts」，從線上走到線下，還進化出了「美玉姨」，可以更廣泛的應用打假訊息。今年獲獎專案中「大河小溪全民齊督工」跟「農業災損幾多錢」剛好都是去年願景工程所倡議的主題，大家用不同的工具和管道合作提創同一主題，是促成社會正向改變的最大力量。

中華電信企業社會責任科科長曾志明則表示，過往中華電信透過鋪造實體的線纜試圖降低城鄉之間的「數位落差」，隨著科技進步，中華電信則期待從拉平數位差距之外，進而創造「數位機會」，很高興能與g0v獎助金合作，透過開放帶來其他可能。

「大河小溪全民齊督工」的專案經理陳彥慈表示，團隊未來將透過標案的搜索，以及社群通報，用程式建置一個全台的地圖型網站，納入河川整治的資訊，等於是由全民來督工，希望今年7月可以進行測試。

以下為今年獲獎團隊簡介。

•農業災損幾多錢／50萬

透過無人機影像短時間內精準盤點農損，協助評估相關的經費。

•台灣開源義肢計劃／42萬

想要讓義肢不再是高價商品而是自由使用的工具，將開放與協作帶入既有產業，協助突破產業現況。

•#選舉金流百科／50萬

試圖讓大家更了解選舉中的金流，利用簡單易理解的圖像，反思金權政治對民主制度的影響，以透明的力量強化台灣民主與群眾參與。

•大河小溪全民齊督工／50萬

協助河川相關社團了解政府進行的標案和野溪方便大家進行監督，兼顧監督與社群學習的方向值得鼓勵。

資料申請小幫手／50萬

開發一個網頁工具，使用者可以輸入關鍵字，快速瀏覽開放過的相關資料和政府辦理民眾資料申請的情形，形成關心資料開放、協力推動的社群，讓政策推動者導入行政資源，逐項辦理。