避免越南團脫逃重演 觀宏專案新修正3月15日上路

2019-03-08 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



去年12月，越南觀光團申請「觀宏專案」來台旅遊，卻發生史上最大脫逃事件，交通部觀光局今天宣布重新修正「觀宏專案」，三大重點包括加重組團旅行社退場條款，脫團超過6人以上，將自專案除名；第二，接待社要限時通報，若未通報達兩次，當年度取消辦理資格；第三則是申請文件增列合約、訂票紀錄等，預計本月15日重新恢復越南套裝旅行團申請。

觀光局指出，本次修正有三大重點，第一，加重組團旅行社退場條款，經發現違常事件，如借牌、併團、逾期停留等情節重大者，立即除名，再者發生脫團、逾期停留、行方不明團員達3人者，暫停其送件資格兩個月；達6人者，立即自本專案指定旅行社除名。

第二，國內接待旅行社配合管控及通報，未依限核實通報滿兩次者，於該年度內不得接待觀宏專案團體；第三，申請文件增列組團與接待旅行社合約、旅客訂票訂房紀錄，明訂入境即時通報，萬一發生脫團，應於事發兩小時內完成通報等，加強入境後管控追蹤。