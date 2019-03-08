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避免越南團脫逃重演 觀宏專案新修正3月15日上路

2019-03-08 17:58聯合報 記者洪安怡╱即時報導

去年12月，越南觀光團申請「觀宏專案」來台旅遊，卻發生史上最大脫逃事件，交通部觀光局今天宣布重新修正「觀宏專案」，三大重點包括加重組團旅行社退場條款，脫團超過6人以上，將自專案除名；第二，接待社要限時通報，若未通報達兩次，當年度取消辦理資格；第三則是申請文件增列合約、訂票紀錄等，預計本月15日重新恢復越南套裝旅行團申請。

觀光局指出，本次修正有三大重點，第一，加重組團旅行社退場條款，經發現違常事件，如借牌、併團、逾期停留等情節重大者，立即除名，再者發生脫團、逾期停留、行方不明團員達3人者，暫停其送件資格兩個月；達6人者，立即自本專案指定旅行社除名。

第二，國內接待旅行社配合管控及通報，未依限核實通報滿兩次者，於該年度內不得接待觀宏專案團體；第三，申請文件增列組團與接待旅行社合約、旅客訂票訂房紀錄，明訂入境即時通報，萬一發生脫團，應於事發兩小時內完成通報等，加強入境後管控追蹤。

觀光局指出，「觀宏專案」是東南亞旅行團來臺簽證便利的善意措施，修正公告「觀宏專案」新作業規範後，預計3月15日重啟越南套裝旅行團申請，首波已恢復57家指定組團社送件，是經觀光局與越南國家旅遊總局了解後，擇紀錄良好者優先恢復，試辦期延長至明年12月31日。

交通部觀光局今天宣布重新修正「觀宏專案」，預計15日恢復越南套裝旅行團申請。 記...
交通部觀光局今天宣布重新修正「觀宏專案」，預計15日恢復越南套裝旅行團申請。 記者陳嘉寧／攝影
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