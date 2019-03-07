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黑面琵鷺基因解碼 台灣保育跨大步

2019-03-07 19:12台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

(左起)李壽先老師研究團隊代表葉佳芬、特生中心姚正得副研究員及所長楊嘉棟 （Ph...
(左起)李壽先老師研究團隊代表葉佳芬、特生中心姚正得副研究員及所長楊嘉棟 （Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
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冬天，台南七股常出現黑面琵鷺的身影，或許民眾沒有太認識它。農委會特生中心與台師大李壽先老師的聯合團隊，在歷經兩年多的研究後，於7日公布解開黑面琵鷺的基因序組，讓台灣的保育里程又往前邁進一大步。

一度剩不到300隻

「希望透過基因、物種以及生態系三方面進行生物多樣性的維持，展現生命的力量。」特生中心主任楊嘉棟說，黑面琵鷺在30年前首度調查，當時數量不到300隻，如今全球已經逼近4千隻，可見保育行動對於物種保存的重要。

透過解碼黑面琵鷺，可以將相關技術應用在其他物種。（Photo by 台南市野鳥協會郭東輝）

特生中心副研究員姚正得表示，透過黑面琵鷺新鮮的血液樣本，再加上過去的資料，完整解開了黑面琵鷺共12774個基因數。他們在研究中發現，黑面琵鷺在1萬8千年前可能曾達到6萬多隻的數量，但後來經過戰爭與DDT的使用，才會減少成不到300隻。

基因解碼為保育趨勢

他表示，特生中心透過基因組的重建，並與為黑面琵鷺的近親皇家琵鷺進行比較。皇家琵鷺廣泛分布於澳洲等地，目前數量仍高達10萬隻，比黑面琵鷺數量還要穩定。一個物種數量越多，就容易有更高的遺傳多樣性，對於環境的適應力也越強。

黑面琵鷺（Photo by 台南市野鳥協會郭東輝）

姚正得說，全球基因組解碼是目前國際的保育趨勢，透過瀕危物種解碼，有助於瀕危物種的環境適應能力，而黑面琵鷺在經過研究後，發現目前已有脫離近親交配導致數量減少的瓶頸。顯示黑面琵鷺的數量增加的同時，基因多樣性也有增加。

保育路仍長

姚正得提到，目前全世界將近4千隻的黑面琵鷺，有3分之2會在台灣過冬，可見台灣本來就應該第一個解開黑面琵鷺基因的秘密。

不過現在面對的問題是，由於地層下陷等因素影響，許多原本農委會規劃的保育地卻不是黑面琵鷺分布最多的地方，如嘉義布袋、台南土城等，而因鰲鼓溼地的所有權屬於台糖，相關的保育規劃與部會溝通，還有一大段的路要走。

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