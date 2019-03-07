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林佳龍傾向支持北宜直鐵方案一 路廊短行車快「相當合理」

2019-03-07 14:01聯合報 記者戴永華╱即時報導

北宜直線鐵路有助紓解北宜交通，民國104年因環評過不了關，全案幾乎胎死腹中，經地方爭取交通部重啟評估，地方一致希望採取路線較短的方案一。交通部長林佳龍今天到宜蘭考察交通建設表示，方案一的路線短、行車時間效益高，選擇方案一「相當有合理性」，這個案子必須往前走下去，努力克服環評與技術問題。

交通部應地方要求，辦理「北宜直鐵提速工程計畫」期末報告已出爐，今年初召開審查會議，地方訴求運輸效最佳的方案一，立法院交通委員會今天邀請交通部長林佳龍與鐵道局等單位考察宜蘭交通建設時，地方人士力挺支持方案一，路線直短、行車時間快、隧道也少，遠遠優於方案二。

不過方案二經「翡翠水庫集水區」，台北翡翠水庫管理局曾向交通部表示，因北宜公路及國五施工，使翡翠水庫黑暗期長達19年，針對路廊選定應該避開水庫集水區，此外翡翠水庫未來於108年板二計畫完工後，支援板新地區水量從每日65萬噸提高到每日101萬噸，肩負供應超過600萬人口的飲水。

林佳龍聽取簡報後質疑，什麼是19年來的黑暗期，真是如此嗎？ 如果以前的北宜公路車流的空汙及垃圾可能有些汙染，且國5雪隧興建好之後，情況也應該比較好才對，「什麼是黑暗期？不能一句話帶過！」

他表示，站在翡翠水庫管理局立場，可能覺得不動最好，但必須要有最新的科學數字去說服，就工程面而言，評估地質水紋等相關後，能夠採取直線路廊當然最好，否則花多錢，行車時間又無效益。

據了解，兩案從南港到頭城，方案一沿國5路廊興建，路線直捷，南港至頭城間距離36.3公里，到宜蘭行車37分（自強號）。方案二的路廊，從大溪匯入舊線，由於路線彎繞，到宜蘭行車47分鐘。方案一的隧道雖然比較少，但因工法不同，所以兩案的工程經費差不多都是600億元。

林佳龍表示，方案一幾乎沿國5路廊興建，雪隧通車都已經解決技術問題了，如果採取方案二，屬於新的路廊，是否會有更多變數？若無特別困難，且環評可以的話，把方案一選項放前面「相當有合理性」。

他強調，現在隧道施工的技術很進步，能夠解決技術與環評問題，大家努力克服困難，未來政府與環團必須在技術上討論，此案才能往前走，如果回到基本立場，衝突又會造成困擾，致停留原地。

全案目前正由交通部評估選定其中一案，由於林佳龍傾向支持方案一，未來交通部以方案一提送環保署進入環評的可能性相當高，鐵道局表示，提送前必須做好充份準備，以免再被退 ，近日將透過政務委員吳澤成進行跨部會協商。

交通部長林佳龍傾向支持北宜直鐵路線方案一 ，其路廊短、速度快，未來要努力克服環保...
交通部長林佳龍傾向支持北宜直鐵路線方案一 ，其路廊短、速度快，未來要努力克服環保跟技術問題。記者戴永華／攝影
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交通部長林佳龍傾向支持北宜直鐵路線方案一 ，其路廊短、速度快(左，紅線)，但經過...
交通部長林佳龍傾向支持北宜直鐵路線方案一 ，其路廊短、速度快(左，紅線)，但經過水源集水區，未來要努力克服環保跟技術問題。記者戴永華／攝影
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翡翠水庫林佳龍環評
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