空品數值遭竄改？ 環保署：絕無此事

2019-03-06 18:20 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



台灣健康空氣行動聯盟披露，2018年P.M2.5監測數據中有近4萬筆列為無效，質疑環保署在美化空品改善成果。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook

環保署竄改空氣品質數據？據雜誌報導，過去近兩年來，有近3千萬筆空品監測數據「遭消失」，引發外界譁然。環保團體6日更披露，2018年P.M2.5監測數據中有近4萬筆列為無效，創下11年來新高，質疑環保署在竄改美化空品改善成果，對此環保署表示，環團對於「無效」定義有誤解，竄改數值此事是絕無可能。

4萬筆數值消失

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃在記者會中表示，2016年時曾發生六輕CEMS監測數據消失25000筆的事件，引發社會撻伐，環保署也承諾將會改進，而2018年全台監測站的監測機器大更新，但監測數據中被列為無效者卻近4萬筆，創下11年來新高，且被列為無效的數值都偏高，環保署口口聲聲說空氣品質有在改進，難道是藉由「無效」來美化數字？

葉光芃還注意到，橋頭、林口、林園、觀音等監測站自2017年來，都曾發生過數次整個月的數值幾乎被列為無效的狀況，其中林原位在石化園區外，林口、林園、觀音等則是位於火力發電廠附近，這種整個月數值幾乎無效的狀況，難道有甚麼特別考量嗎？還有其他的監測站，常出現在P.M2.5數值標高後，下一小時就進入設備維修，難道也是同樣道理嗎？

時代力量立委徐永明呼籲環保署，不要再自欺欺人，要出來說明判定為無效的標準為何，大家都會怕選舉前的假民調，但這種會危害身體的假數據更可怕，別讓人民耳中聽著環保署誇耀空品改善，但眼中所見卻是灰濛濛的天空及路上許多戴著口罩的行人們，也希望將來能有第三方公正機關介入，負責監察這些數值的真假，如此政府才能取信於民。

環保署有留資料

對於環保團體的指控，環保署監資處副處長王嶽斌也當面回應，指出監測站的監測機器都是自動運作，且因機器會面對各種諸如環境影響、供電問題等不可抗力因素，因此有數字消失是正常的。而比照歐美日各國的標準，環保署能留存下來的資料比例也相當高，絕無「遭消失」一事。至於P.M2.5數值標高後就進入設備維修，純屬巧合，如果未維修，監測數值反而還較低。

空保處亦表示，台健空盟對於數值中的「無效」定義有誤解，那些被指為是無效的數值，其標示並不是無效之意。且所有監測數據不管是環保署或是處理單位，都留有備份存檔，環團指控數字消失是子虛烏有。

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