默默正名?北車路標導覽出現「台灣共和國」 藍批:小動作搞台獨

2019-03-06 14:27 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 張文馨 ╱台北報導



國民黨團書記長吳志揚(中)、副書記長童惠珍(左)、立委賴士葆(右)上午舉行「台鐵變台獨?蔡政府偷改國號」記者會,指台鐵台北車站周邊導覽圖上出現了Republic of Taiwan,而按一般經驗法則,廠商應該不會自行翻譯,頂多上網搜索,但「中華民國」的英文名從來就是ROC,至多括弧加註(Taiwan),絕不會是「台灣共和國」,顯然是有心人士刻意所為。 記者曾吉松/攝影 分享 facebook

國民黨立法院黨團上午記者會指出,台鐵台北車站導覽圖等告示牌上的外交部領事事務局英文翻譯為「Republic of Taiwan」,印製日期2017年底。國民黨團書記長吳志揚說,蔡英文政府用這種小動作搞正名,應該立即下架,追究責任,國民黨團將持續關切此事,不排除將相關人員和事件移送監察院調查。

R.O.T「上架」2年 藍:不要都推給廠商

吳志揚指出,什麼時候中華民國(Repubilc of China)變成台灣共和國(Repubilc of Taiwan),這種關乎國名的嚴重錯誤,在國家大門處掛了兩年,到底是誰的疏失,交通部和台鐵一定要出來說清楚,不要推給製造廠商作業疏失。

國民黨團副書記長童惠珍說,R.O.C成了R.O.T,讓我國成了全世界的笑柄,無論是僑胞、國際友人,甚至台灣民眾過去認同的都是中華民國,外交部對外宣傳自稱Taiwan(R.O.C),強調這是為了避免混淆,這是我們最大的容忍,如今卻看到政府用小動作挑弄台獨。

國民黨立委賴士葆表示,蔡政府治國沒半步,搞台獨全是招數,台鐵搞小動作,外交部一起配合,就是為了製造蔡總統所謂撿到槍的效果。從台鐵開始,標榜台獨建國成功,光這點就記大功,台鐵營運每年虧損100億元又算什麼。

台北火車站周邊12面導覽圖中,外交部領事事務局的翻譯把國籍寫成Repblic of Taiwan,台鐵已經用貼紙換上新的字樣。 記者陳柏亨/攝影 分享 facebook

R.O.C變R.O.T 台鐵:廠商誤植已修正

【記者吳姿賢/台北報導】台鐵說,因為設計廠商疏失誤植,3月5日已全數修正,將檢討疏失。有關台鐵局台北車站周邊導覽圖,將外交部領事事務局機關英文全銜誤植,台鐵局修正為「Bureau of Consular Affairs,Ministry of Foreign Affairs,REPUBLIC OF CHINA(TAIWAN)」。