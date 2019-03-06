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默默正名？北車路標導覽出現「台灣共和國」 藍批：小動作搞台獨

2019-03-06 14:27聯合晚報 記者張文馨╱台北報導

國民黨團書記長吳志揚（中）、副書記長童惠珍（左）、立委賴士葆（右）上午舉行「台鐵...
國民黨團書記長吳志揚（中）、副書記長童惠珍（左）、立委賴士葆（右）上午舉行「台鐵變台獨？蔡政府偷改國號」記者會，指台鐵台北車站周邊導覽圖上出現了Republic of Taiwan，而按一般經驗法則，廠商應該不會自行翻譯，頂多上網搜索，但「中華民國」的英文名從來就是ROC，至多括弧加註(Taiwan)，絕不會是「台灣共和國」，顯然是有心人士刻意所為。 記者曾吉松／攝影
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國民黨立法院黨團上午記者會指出，台鐵台北車站導覽圖等告示牌上的外交部領事事務局英文翻譯為「Republic of Taiwan」，印製日期2017年底。國民黨團書記長吳志揚說，蔡英文政府用這種小動作搞正名，應該立即下架，追究責任，國民黨團將持續關切此事，不排除將相關人員和事件移送監察院調查。

R.O.T「上架」2年 藍：不要都推給廠商

吳志揚指出，什麼時候中華民國（Repubilc of China）變成台灣共和國（Repubilc of Taiwan），這種關乎國名的嚴重錯誤，在國家大門處掛了兩年，到底是誰的疏失，交通部和台鐵一定要出來說清楚，不要推給製造廠商作業疏失。

國民黨團副書記長童惠珍說，R.O.C成了R.O.T，讓我國成了全世界的笑柄，無論是僑胞、國際友人，甚至台灣民眾過去認同的都是中華民國，外交部對外宣傳自稱Taiwan（R.O.C），強調這是為了避免混淆，這是我們最大的容忍，如今卻看到政府用小動作挑弄台獨

國民黨立委賴士葆表示，蔡政府治國沒半步，搞台獨全是招數，台鐵搞小動作，外交部一起配合，就是為了製造蔡總統所謂撿到槍的效果。從台鐵開始，標榜台獨建國成功，光這點就記大功，台鐵營運每年虧損100億元又算什麼。

台北火車站周邊12面導覽圖中，外交部領事事務局的翻譯把國籍寫成Repblic o...
台北火車站周邊12面導覽圖中，外交部領事事務局的翻譯把國籍寫成Repblic of Taiwan，台鐵已經用貼紙換上新的字樣。 記者陳柏亨／攝影
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R.O.C變R.O.T 台鐵：廠商誤植已修正

【記者吳姿賢／台北報導】台鐵說，因為設計廠商疏失誤植，3月5日已全數修正，將檢討疏失。有關台鐵局台北車站周邊導覽圖，將外交部領事事務局機關英文全銜誤植，台鐵局修正為「Bureau of Consular Affairs,Ministry of Foreign Affairs,REPUBLIC OF CHINA（TAIWAN）」。

台鐵台獨吳志揚國民黨台北車站
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