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一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

為產銷失衡切腹 蘇貞昌：我們不鼓勵自殺

2019-03-05 17:01聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

立委曾銘宗下午質詢表示，農委會前主委林聰賢和時任副主委的陳吉仲主委曾說，若產銷失衡要切腹自殺，今年暖冬水果會大豐收，會不會產銷失調？行政院長蘇貞昌搶在陳吉仲前回答表示，「我不鼓勵自殺」，事情要做好，如果因為政策不好或是處置不當，就換主委。農委會主委陳吉仲隨後回答，去年香蕉出口只有一千多噸，今年會到將近一萬噸，價格有外銷會有支撐，一定不讓產銷失衡。

立委曾銘宗下午質詢表示，農委會前主委林聰賢和時任副主委的陳吉仲（右）主委曾說，若...
立委曾銘宗下午質詢表示，農委會前主委林聰賢和時任副主委的陳吉仲（右）主委曾說，若產銷失衡要切腹自殺，行政院長蘇貞昌（左）表示，「我不鼓勵自殺」，如果處置不當就換主委。記者陳柏亨／攝影
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陳吉仲農委會行政院

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