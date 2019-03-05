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菲生淪台奴 菲駐台代表：盼只是個案

2019-03-05 11:33聯合報 記者徐偉真╱即時報導

苗栗「育達科技大學」遭爆涉嫌透過與仲介代辦公司合作，招攬菲律賓大學畢業生來台留學攻讀碩士，卻逼迫學生私下簽訂非法打工契約，菲律賓駐台代表班納友（Angelito T. Banayo）今天表示，今天派人提供受害學生協助，盼望這件事只是個案。

馬尼拉經濟文化辦事處今天以新聞稿回應媒體，表示班納友今天派人協助三名受害學生，並說菲台間的學生交換都是正面且有成果的，希望這只是個案。

班納友說，辦事處會在這個案件上和台灣教育部合作，他也謝謝教育相關部門支持、保護受害菲律賓學生的權益，目前的優先事項是在台灣的法律上提供受害學生必要協助。

立委張廖萬堅（右）昨天舉行記者會，質疑育達科大透過仲介代辦公司強迫學生到工廠打工...
立委張廖萬堅（右）昨天舉行記者會，質疑育達科大透過仲介代辦公司強迫學生到工廠打工，三位受害國際研究生（左起三人）出席。 記者邱德祥／攝影
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