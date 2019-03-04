燃氣機組環評具爭議 環團批台電欠溝通

2019-03-04 21:20 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



頂寮里里長鐘金水批評台中港相關工程為「高汙染」產業。(Photo by 呂翔禾／台灣醒報) 分享 facebook 台中發電廠相關議題自去年選戰延燒不熄，但台電面對相關問題卻持續拖延。環團表示，台電沒有真正公開數據，而且忽略了許多調查報導的關鍵部分，並試圖將燃氣機組與台中港外擴提分開處理，對於當地河口生態與居民權利造成很大影響。

台電4日在環評專案委員會上表示，燃煤機組目前只有運行27年，與目標運轉年限40年相差甚大，而且經努力後，碳排量和空氣懸浮粒子量都逐漸下降；在整體開發案已能減輕環境負擔，友善環境效益。

不過，草楠里里長杜槐庭與頂寮里里長鐘金水都表示，雖然他們支持燃煤改成燃氣，但他們不要高污染的產業傷害台中海域的生態，以及當地居民的福利。里長希望環評委員能到當地看看，了解真實的情況。

中部人非次等公民

主婦聯盟台中分會副會長呂木蘭表示，台電利用的數據基準有疑慮，包括使用以前的老舊數據進行比較，再將標準設在較高的排放量，當然都有很顯著的效果。夏天為巔峰用電時期，PM2.5含量在觀察資料裡都是上升的；另外，中油的燃氣機組只有兩組，為何台電竟仍以4個燃煤機組做為備用？

空汙已有穩定下降

台灣健康空氣行動聯盟總幹事石毓菁表示，燃氣機組附近靠近活動斷層，而且液化潛能評估都是在中度到嚴重的液化程度，安全仍值得疑慮。台電總經理鍾炳利回覆，所以利用現有的數據進行評估，未來兩個燃氣機組設置完成，空汙率是下降的。

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