環團促修礦業法 給新竹關西居民保障

2019-03-04 18:17 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



多個環保團體4日召開記者會，呼籲立法院盡速修正礦業法，給居民一個安全保障。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook 多年來爭吵不休的新竹關西礦場議題於4日舉辦環評說明會，也讓採礦業者與當地居民的衝突再次浮上台面，環保團體同日召開記者會表示，礦業法修正草案自2018年5月送出經濟委員會後只經過一次黨團協商就停滯，呼籲召委廖國棟及立法院長蘇嘉全儘速讓草案付諸二三讀，不只保護山林，更給當地居民一個安全保障。

礦業開發黑箱作業

環境權保障基金會執行長凃又文表示，礦業開發的資訊長期以來都是黑箱作業，民眾根本無從取得相關資訊，以同日舉辦說明會的兩個新竹礦場「羅慶仁」、「羅慶江」為例，礦區距離民眾居住區都不到1公里，但當地民眾對於相關指定、變更等過程都無從得知，往往只有事後才能發起抗爭，而究其因就是礦業法過度保障業者所致，因此有必要盡速修法。

台灣蠻野心足生態協會專員李孝濂指出，台灣現有的172個礦場中，只有29個通過環評。修正礦業法，讓所有礦場皆須進行環評是非常必要的，不然只會讓民眾認為礦場業者都是特權階級的負面印象。而過去60年來諸如亞泥新城等免環評、免告知、免同意就可以炸山挖礦，讓當地民眾人身安全嚴重受到危害的憾事只會一再發生。

挖礦如打仗

居住在關西礦場附近的宋明光回憶過去，一旦要炸山的警報聲響起，民眾就要盡快躲到室內尋求掩護，避免被飛出的土石擊中，但曾有一晚，就有4個年輕人躲避不及而喪命，他如今想來仍十分悲痛，而當初礦場保證土石只會飛40公尺，但卻飛了600多公尺，當下他還以為是發生了戰爭，為何平平都是中華民國的國民，卻要受到這種不公待遇？

地球公民基金會花東地區主任黃靖庭指出，礦業法的修正有迫切必要，一來是礦業法中有許多如業者可不經地主同意便進行開發這類的「霸王條款」存在，二來是選舉年將近，立法院此次會期不修法，下次要再修便是遙遙無期，呼籲召委廖國棟及立法院長蘇嘉全儘速讓草案付諸二三讀，不只保護山林，更給當地居民一個安全保障。

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