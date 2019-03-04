能源資訊不清楚 經濟部受質疑

2019-03-04 16:54 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



經濟部長沈榮津於立法院，就能源相關議題備詢。(Photo by 呂翔禾／台灣醒報) 分享 facebook 能源公投結果已反映民意，政府卻無法向民眾清楚說明台灣能源架構。經濟部於3日召開記者會，為於外界普遍質疑的台灣能源架構與空汙問題進行答覆。不過在過程中多位綠營立委表示，經濟部與台電不同調，而且沒有提供較簡化數據提供外界參考，容易讓社會更加質疑政府施政。

資訊模糊 外界困惑

時代力量立委徐永明在質詢時表示，核四廠的土地到時候要怎麼規劃？而最關注的核廢料儲放問題，核一來不及延役，在燃料池已滿的情況下要怎麼處理核廢料？台中電廠為何不能結構性轉型？而台電在蘭嶼被罰款，並不是利用在當地居民上，難道要每年罰款而無所做為？

民進黨立委邱議瑩說，蔡政府上台以來誓言要解決缺電的問題，但台灣人民現在依舊對於台灣會不會缺電有所質疑，經濟部報告裡面只有預估未來需求電量，卻沒有逐年總發電量預估和報告燃煤總購買噸數，讓外界難以了解台灣減煤進度，就更讓人質疑2025的能源架構的可行性。

核廢料問題難解

在核電廠議題上，沈榮津表示，由於經過評估可以放置核廢料的區域縣市首長反對，核廢料問題難以解決；另外核四廠如果需要重啟，因原本團隊解散與相關零件生產商破產等影響，核四在前期協商所需時間難以估計，遑論之後的準備與施工過程，因此核四重啟是不符經濟效益。

沈榮津另外也提到，針對燃氣發電可能有壟斷的問題，中油方面會進行更多了解。而外界普遍將空汙歸因燃煤，但根據經濟部的能源計畫，在現行規劃下2025空汙的減量會達45%，電廠佔空汙約3到6%，不能全面將空汙都推給電廠。而台灣在2025時，會有15到20%的備載電量，不會有缺電的問題。

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