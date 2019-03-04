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育達科大涉嫌與代辦合作 迫研究生簽非法打工契約

2019-03-04 12:32聯合報 記者林麗玉╱即時報導

繼康寧、醒吾案之後，民進黨立委張廖萬堅、黃國書今天再度踢爆，苗栗「育達科技大學」涉嫌透過與仲介代辦公司合作，招攬菲律賓大學畢業生來台留學攻讀碩士，但學生入境後，卻私下被迫簽訂非法打工契約，強迫學生不得拒絕工作安排，若不從視同違約，要求自願退學，契約還設保密條款，若洩密工作內容要罰新台幣50萬元。

張廖萬堅今天也公布「育達科技大學」春季班國際生的工作班表，儘管校方說明，國際生的工讀時薪為150元，每週工作時間為12至20小時，不過實際班表，卻發現有學生連續兩天，從早上八點工作到晚上八點，一週工作四十小時，另外學生的薪資單，有學生薪資24640元，卻被扣交通費、還有扣兩千元輔導費，另外學生薪資中，每個月還被扣一萬一千元的學費，但事後校方卻切割，表示完全不知情。他批評，校方疑似與非法代辦仲介合作，讓學生簽署不平等的同意書，讓無辜學生遭到剝削。

立委黃國書也批評，國際學生疑似被變成了廉價奴工，他問，為什麼會有代辦可以從中獲取利益？是否我們的制度有缺漏？若學校知情，學校就變成了仲介業的幫凶，若學校不知情，是否學校無善盡輔導責任？這起事件，不僅損及國際生的就學權益，也影響台灣的國際聲譽，教育部應該要徹查。

教育部政務次長劉孟奇出席記者會，他也首先向受害的國際學生道歉，他提到，整個事件處理，會以學生權益保障最優先，呼籲學校不要挑戰教育部的決心，他也批評，校方逼迫學生簽的不平等協議，的確是非常可惡的事，已經完全違法。

劉提到，整起事件後續，該移送檢調的將移送調查，另外也會協調第三方，妥適安置學生，他提到，學生的勞動條件是一條紅線，若強迫違反法令，教育部一定嚴懲，並會將學校名單曝光。

民進黨立委張廖萬堅、黃國書今踢爆，苗栗「育達科技大學」涉嫌透過與仲介代辦公司合作...
民進黨立委張廖萬堅、黃國書今踢爆，苗栗「育達科技大學」涉嫌透過與仲介代辦公司合作，招攬菲律賓大學畢業生來台留學攻讀碩士，卻私下被迫簽訂非法打工契約，若洩密工作內容要罰新台幣50萬元。記者林麗玉攝影。
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教育部薪資黃國書

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