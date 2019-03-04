呼籲三接緩開發 陳學聖：大潭應指定為暫時地景

2019-03-04 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



內政海審委員會2月底通過觀塘三接開發案的海岸利用許可，引發環團不滿。國民黨立委陳學聖今則隔空聲援環團，他說，根據文資法第84條，進入自然地景、自然紀念物指定審議程序者，為暫定自然地景、暫定自然紀念物，大潭應該要指定為暫時地景，呼籲各相關單位依法執行。

去年九合一大選熱議題的觀塘三接開發案已獲得海審委員會的海岸利用許可，搶救大潭藻礁行動聯盟今與環團赴行政院召開記者會指出，「觀新藻礁」擴大為「南桃園藻礁生態系野生動物保護區」，並將核心區延伸到大潭有農委會背書，且「Mission Blue」（藍色任務）也將大潭藻礁列入全球「Hope Spots」（希望熱點），為東亞地區首次上榜的熱點，種種跡象都顯示大潭比觀新藻礁更值得保育，記者會後將把相關資料送到台北高等行政法院，要求停止執行；律師蔡雅瀅則指出，觀塘區域已經有3個保護區正在申請中，不適宜開發，且文資法要求發現具有地景價值者，應該要停止開發。

長期關注桃園藻礁生態的陳學聖今隔空聲援，他說，根據文資法第84條，進入自然地景、自然紀念物指定審議程序者，為暫定自然地景、暫定自然紀念物，大潭應該要指定為暫時地景，呼籲各相關單位依法執行。