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「地方管太多太嚴」登山管制 中央將鬆綁

2019-03-03 00:08聯合報 記者林河名／台北報導

各縣市自行訂定「登山活動管理自治條例」，被批評管太多，中央研議鬆綁；圖為陽明山登...
各縣市自行訂定「登山活動管理自治條例」，被批評管太多，中央研議鬆綁；圖為陽明山登山步道。 圖／聯合報系資料照片
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目前各縣市自行訂定「登山活動管理自治條例」，迭遭登山客批評「管太多、管太嚴」。行政院政務委員張景森昨天表示，許多自治條例以「安全、救難」為出發點，管很多，也管很嚴；為推廣山岳活動，中央將統籌訂出登山活動管理規則，「鬆綁」不合理規定，並開放國家公園讓民眾從事溯溪、攀岩等活動。

山友暱稱「G哥」的比基尼登山客吳季芸日前在南投盆駒山墜谷罹難，現行登山環境問題引發登山界議論。張景森日前邀集綽號「三條魚」的登山客詹喬愉等登山界人士討論，蒐集山友意見，本周將與體育署、林務局、國家公園、地方消防單位開會，盡速訂定規則。

張景森表示，台灣一年有六百多萬人次從事山岳活動，登山是非常重要的活動，而戶外運動的本質就是挑戰風險，不該把「安全」無限上綱，以「危險」作為限制人民從事登山活動的理由。

張景森說，從推廣山岳活動的角度而言，相關規定應以鼓勵山岳活動為著眼點，但各縣市自訂的登山管理自治條例，卻從「安全、救難」作出發點，充滿「負能量」；因為，維護安全及協助救難只是其中一部分，不該本末倒置，而且，救難涉及裝備、工具、人員等部分，也有必要由中央統籌訂出規則，統一規範申請、報備、救援等項目 。

詹喬愉在臉書提到，張景森同意改善不合時宜的登山規定，包括「國家公園不應用危險為理由禁止民眾從事戶外活動」、「登山自治條例全面廢除」。

張景森解釋，國家公園對許多活動採取非常緊縮的規定，甚至不准舉辦越野賽跑、溯溪或攀岩等活動，但國家公園除了保育功能，也該有健康、娛樂等功能，對於目前太過緊縮的規定，將與國家公園管理單位溝通。他舉例，可優先開放登山客最多的陽明山國家公園，如果管理單位還是不放心，可先局部開放，例如先開放溯溪、攀岩部分。

至於是否全面廢除各縣市登山管理自治條例，張景森表示，「中央如果訂出合理規範，就可以取代地方自治條例」。

張景森國家公園溯溪行政院山友
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