運用於長照、社福執行率差 國健署擬調降菸捐分配

2019-03-01 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



菸捐分配調整一覽。資料來源／衛福部預告「菸品健康福利捐分配及運作辦法」修正草案 分享 facebook 我國菸品健康福利捐年收入超過新台幣300億元，應挹注於長照與社福等，但因執行率差強人意，衛福部國健署預告修法，要將原本的挹注比例8%調降至5.1%，若以300億元計算，每年將比以往短少8.7億元。

對此衛福部長照司表示，長照發展基金中包含菸捐、菸稅、遺贈稅、房地合一稅等，其中八成收入來自菸稅，菸捐占比較低，因此國健署針對菸捐分配的調整，對長照財源的影響並不大。

衛福部國健署近日預告「菸品健康福利捐分配及運作辦法」修正草案，調整菸捐分配給各項目的比例。過去分配給長照與社福的分配為8%，預告版本降至5.1%；過去分配給全民健保安全準備與弱勢族群保費的比例分別為50%、5%，預告版本則將兩個項目合而為一為，分配比例共50%。罕病醫療、癌症防治、菸害防制、提升醫療品質等項目占比則調升，查緝私菸與防制逃漏稅的占比不變。

國健署針對菸捐使用的檢討報告顯示，相對於其他菸捐分配項目的預算幾乎花光或超出預算，如疾管署在疫苗接種相關工作的執行率達257.6%，長照與福利這塊的預算執行率較低，105年執行率為78%，106年在長照上的執行率為84%。

國健署菸害防制組組長羅素英說，基於各單位菸捐使用成效、行政配合及預算執行狀況等因素才進行本次資源重分配，盼能更符合實際需求，讓這筆錢發揮最大效益。

長照司副司長周道君說，長照發展基金中包含菸捐、菸稅、遺贈稅、房地合一稅等，其中菸稅是最主要的收入，菸捐占比較低，因此國健署針對菸捐分配的調整對長照財源的影響並不大。

周道君說，去年度預估長照基金收入共有319億元，後來實際收入超過360億元，其中菸稅超過280億元，菸捐則為6、7億元。若菸價沒有再異動，預期菸稅挹注長照的穩定性高。

● 你的菸捐用到哪裏了？聯合報資訊圖表：https://udn.com/news/plus/10172/3512153

● 菸捐分配運用成效與檢討：https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=184

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