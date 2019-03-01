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外籍人士逾期居留查處暴增54% 立委指收容是一大隱憂

2019-03-01 10:33聯合報 記者張文馨╱即時報導

移民署上月起推出「擴大逾期停（居）外來人口自行到案專案」，遭立委質疑特赦將換來外籍人士自由進出台灣，恐無法達到預期的政策效果。移民署提供最新數據顯示，截至本月11日止共查處5733人，較去年同期成長54%。

移民署規畫，2月為專案宣導期，3月到6月為專案實施期間；專案截止後，對於逾期停（居）留的外來人口，將加重處罰。移民署期待透過春節思鄉，召喚返鄉人潮，根據統計，失聯移工部分從上月起至本月11日止查獲1484人、自行到案1384人；非失聯移工查獲1050人、自行到案1815人。

林麗蟬指出，不論是查獲或自行到案的外籍人士，都在這波專案中有所成長，跟去年同期相較，暴增2011人。她質疑，移民署對於他們的後期安置是否有完整配套，尤其目前各地的臨時收所與大型收容所人滿為患，如何因應需求。

林麗蟬指出，大型收容中心經常滿收，對於來詢問的電話，只能一通通答覆：「沒有空位」；這時就會將失聯外籍人士轉往臨時收容所。但臨時收容所也爆滿，她曾見過收容所內只容得下人伸直雙腿躺下，翻身都有困難。林麗蟬說，隨著收容人數漸多，管理和生活品質都會有風險；她轉述移民署對於爆量的失聯外籍人士，只能「加速遣返」，除此之外沒有其他配套。

另外，觀宏專案在農曆年前發生148名越南籍旅客脫團，移民署特立專案查處，並祭出檢舉獎金。根據移民署數據，至11日為止，查獲到案40人，自行（策動）到案51人，共計91人；受理1件民眾檢舉案，核發檢舉獎金4000元。

林麗蟬指出，失聯移工問題非一朝一夕，是政府長期忽視的積累，她要呼籲主責機關必須全面檢視我國整體移工政策，並進一步了解移工為何甘願失聯，在沒有保障的環境下成為黑工。她說，唯有從政策面進行改革，才能根本地解決在台失聯移工問題。

立委指出，失聯移工問題並非一朝一夕，而是政府長期忽視的積累。本報資料照片
立委指出，失聯移工問題並非一朝一夕，而是政府長期忽視的積累。本報資料照片
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移民署移工林麗蟬
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