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司法改革失民心 律師：須打掉重練

2019-02-27 20:06台灣醒報 記者施養正╱台北報導

台灣陪審團協會27日召開記者會，要求政府正視司法改革的失敗成果。（photo b...
台灣陪審團協會27日召開記者會，要求政府正視司法改革的失敗成果。（photo by 施養正/台灣醒報）
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「一個80%的人不要的產品，卻賣了幾十年。」台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍27日沉痛表示，台灣司法制度幾近崩壞，訴訟制度充斥著專制、獨裁及秘密審判，所謂的司法改革應該「全盤打掉重練」！真理大學教授吳景欽也說，政府如今的司法改革，只是不斷將司法與人民的距離越拉越遠。

參考歐美陪審制度

吳景欽在「台灣陪審團協會」的記者會上說，民眾之所以對司法產生誤解，很大原因是法官將判決書寫太長、太深，人民根本看不懂。他強調，司法改革必須由下而上，從根本解決，現行改革根本與人民漸行漸遠，司法改革「不只是枝節上的修剪，而要根治，否則果實還是毒的！」

據中正大學民調統計，超過80%的民眾不滿意司改成效，對法官審判公正的信任度更下滑至20%。對此，台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，中正大學民調與小應總統的支持度成正相關，當初蔡總統將司法改革定為指標政見，如今民心盡失，並痛批現行司改是「假改革」。

何宗勳指出，司法改革力推「國民法官」新制，由3名現職法官協同6位民眾法官參與審判，但從模擬法庭的結果得知，現職法官會在審判過程中「介入指導」民眾法官，這樣的制度能稱的上「公開透明」？他說，只有歐美國家施行數百年的「陪審制度」才是最佳解藥，民眾才能直接的加入司法審判。

只「研究」書面資料？

鄭文龍也說，陪審制度經過全球52個國家，經過數百年的歷史淬鍊至今猶存，台灣的司法改革應該將現行制度「打掉重練」，而非換湯不換藥的「假改革」！他痛批，「一個一個80%的人不要的產品，台灣卻賣了幾十年。」

「台灣的司法制度讓人民感到沮喪！」鄭文龍舉例，自己擔任2009年莫拉克颱風的「小林村滅村事件」的辯護律師，案發至今10年，審判4次，卻未曾質詢過專家證人，一樁攸關400條人命的慘案，卻只由法官從書面資料「研究」出結論，「這不是專制？什麼才叫專制？」

律師張靜也表示，距離司改國是會議接近2年，卻換來80%不滿意的成績單，司法院長許宗力寧可「感到沮喪」，卻未曾想過背後反對的根本，展現出官員的「專業傲慢」。他說，國民法官制，法官握有最終決定權，這無疑是對人民的不信任，試問，一個不信任人民的政府，如何做出取信於人民的司法改革？

了解「人民之所欲」

鄭文龍補充，司法改革理應是「解決問題」，如今民心盡失，身為長官的許宗力院長應該扛起責任。張靜也表示，政府不應該想著「控制人民」，而是了解「人民之所欲」。司法院若不肯退讓，再多的沮喪也無濟於事，「一個對人民不放心的政府，如何讓民眾放心？」吳景欽也說，司法改革是基礎的問題，政府必須「玩真的」才能縮短與人民之間的距離。

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