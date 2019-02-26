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中研院組改回原點 院士： 看不到院長認為組改重要

2019-02-26 09:57聯合報 記者何定照╱即時報導

中央研究院三年前因院長遴選等爭議，全院熱烈討論如何革新組織與運作辦法，去年由「中研院組織與運作改進委員會」提出修改建議，但遭批評。中研院秘書處處長吳重禮表示，由於一直未能凝聚共識，院方已決議暫緩革新，下屆院士及院長仍依舊法遴選，不過部分院士認為院長廖俊智應拿出改變的決心。

中研院院長遴選向來由中研院評議會選出，院士候選人也由評議會決定。由於評議會70名評議員中，除35名評議員是由院士連署選出的「聘任評議員」，另35名「當然評議員」包括院長、副院長、各所所長等，被認為院內主導色彩太強，易有意見遭高層操控、近親繁殖等問題，中研院因此從三年前起矢言改革。

2016年中研院院士會議決議成立組改委員會，任務包括討論評議會組織與功能、院長遴選程序、院士選舉候選人產生方式等，去年在院士會議提出報告。不過組改會建議如評議會由現行70人改成21人，其中16名院士不能是中研院人，另再由「院長推舉委員會」來選院長等，都引起批評，認為院內事項不該主要由院外決定。

去年組改會報告後，即告解散，廖俊智當時說會再將建議交院務會議討論。吳重禮表示，由於組改會報告後，就有院士連署發表不同看法，院務會議討論兩輪後，也決議暫緩改變，認為現有架構還不致到窒礙難行的地步，目前可在現有架構下逐步調整，下屆院長遴選、院士選舉都可照舊法，未來再研擬新法。

吳重禮說，大家也討論到由於現任院長名若有延任意願，須在明年提出，此時若修改院長遴選辦法，怕各界會有一些意見。因此院務會議決議到明年四月評議會舉行時，再做完整的法規盤整。

看待中研院組織改造又回到原點，中研院院士曾志朗表示，如何整合各方意見，本來就是院長要表現領導智慧的時候，不能說意見不同就不去溝通。他說，院長應拿出堅決立場，讓院內看到前瞻性，只是目前都看不到院長覺得這是重要的事，上次開評議會也一下就結束，「如果院長說這重要，我想大家還是願意往前走。」

院士陳定信說，現行評議會成員中，中研院內部人士比例過高，容易產生保護自己人的問題，而且組織也過分龐大，確實需要修正；但去年組改會的建議，變成讓院外人士來主導院內，也太過。他說，今年七、八月就要展開下屆院士提名，既然還無法討論出新法，現在也只好先依舊法，未來可再由院長新組委員會來討論如何改進。

中研院內部大樓。記者何定照／攝影
中研院內部大樓。記者何定照／攝影
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