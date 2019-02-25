未來智慧型監獄 陳明堂：機器人空拍機巡邏

2019-02-25 19:35 中央社 台北25日電



法務部次長陳明堂今天表示，以智慧型監獄的概念，未來看到監獄裡利用機器人巡邏，不足為奇，也擬用空拍機巡邏，因為人力不足真的沒辦法，未來傾向借助科技設備協助。

司法改革國是會議總結會議106年8月12日召開，迄今屆滿一年半。司法院長許宗力、法務部次長陳明堂、行政院政務委員羅秉成今天在司法院舉行記者會，提出國是會議後的第三次半年進度報告。

推動獄政改革，陳明堂說，監獄之前比較保守，現在會比較OPEN，重點在於戒護管理又保障收容人權益，過去是把收容人抓起來關就好，現在視收容人為穿著囚服的國民，所以必須保障他們的相關權益，因此監獄行刑法修正草案，可望3月左右通過行政院院會，送往立法院審議，

另外也建置行動接見系統，陳明堂說，採智慧監獄方向來做，推動手機的行動接見，在台北的家屬不用跑到台東接見收容人，雖然有戒護的危險，但不能因為這樣讓年老或是特殊行動不便家屬去舟車勞頓。

以智慧型監獄的概念，陳明堂說，未來看到監獄裡AI（智慧機器人）巡邏，不足為奇，因為不可能全部都用人，而且有死角，因此巡邏這方面，配合科技部研究做AI，也研擬未來用空拍機來做巡邏，真的沒辦法因為人力不足，只好借助於科技設備協助，使看的面更廣更大。

陳明堂回顧這半年推動重點工作共有10項，包括加強犯罪被害人保護方案，推動獄政改革，推動「律師法」修法，規劃建立人民監督檢察權機制，行政簽結法制化，公、私部門吹哨者保護法制之整合，毒品防制基金上路，推動數位偵查卷證之跨機關交換運用，提出偵查不公開作業辦法之修正建議及強化兒童保護機制。

未來半年將推動的重點工作部分，陳明堂說包括繼續推動「人民檢察審查會」制度、繼續推動行政簽結法制化、積極推動戒除酒癮及毒癮治療、提升弱勢族群的司法近用權、假釋再犯微罪改為得撤銷、落實修復式司法、檢察官多元晉用以及實施偵查不公開作業辦法新規定。