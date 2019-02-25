人權70讚出來 互動裝置展親民

2019-02-25 19:56 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



「人權70讚出來」互動巡迴展，25日於台北中正紀念堂舉行開幕儀式。（photo by 施養正/台灣醒報） 分享 facebook 「透過互動、活潑的方式，讓人權議題更貼近人民。」台灣民主基金會執行長廖福特25日於「人權70互動巡迴展」開幕典禮時表示，過去台灣人民對人權議題並不了解，這次基金會與國家人權博物館合作策展，期盼透過組合人權拼圖、擲骰子競賽及有獎徵答等趣味互動，讓人權議題更生活化。

國家人權博物館副館長張嬋娟也說，人博館官網上也將定期更新相關影音，期望有更多台灣人參與人權議題討論。

戒嚴時期無人權

張嬋娟指出，現今社會影音當道，人博館從去年開始舉辦人權系列音樂會、兒童教育等多項活動，今年是世界人權宣言發表的70週年，期望透過活潑的互動方式吸引民眾參與。

對此，台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽會長蔡寬裕表示，人權議題應該融入在公民教育中，戒嚴時的台灣像一座監獄，人進不來，也出不去，不曾失去自由者不會了解自由的寶貴。監察院人權保障委員會委員王幼玲也建議，人權教育應走向生活化，互動展覽就是最好的第一步，為避免歷史慘案重演，民眾必須了解何謂人權，並將前輩們爭取自由的意志貫徹到底。

僑生冤枉入獄

政治受難者陳欽生表示，自己是馬來西亞僑生，1970年被政府誣陷，入獄長達12年，出獄後即使享有肉體上的自由，但實無身分證明，只能流浪街頭，直到38歲才領到身分證，他說，數十年來，走過40個國家分享自己被剝奪人權的痛苦，從歷史走來，一路上有各種無形及有形的壓力阻礙人權發展，因此了解人權、推廣人權，是年輕世代的重要課題。

人博館館長陳俊宏說，「人權70讚出來」主題展覽室為了紀念世界人權宣言發表70週年，期望提供一個活潑的互動平台認識人權，並鼓勵民眾錄製影片響應人權理念。本屆活動自25日起連續三天於台北中正紀念堂展出，並從3月起移師淡水、士林及新店捷運站巡迴，期望民眾參與，一同「玩」人權。

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