追憶二二八座談 探討中共治理下人權處境

2019-02-25 14:38 世界日報 記者 世界日報 記者 胡清揚 ／洛杉磯報導



人權座談會追憶二二八事件並分享東突厥斯坦與香港人權處境。 分享 facebook

吳兆峰的祖父曾就讀東京大學，回台後進入台灣大學醫學院就讀的吳祖傳，1947年二二八事件發生後曾被軍方逮捕，在病患作證他們的孩子是吳醫師接生的，最終才獲釋。吳兆峰表示，二二八事件發生後，陳儀電告蔣介石稱暴民暴動，動用軍隊鎮壓，估計約有1至3萬人遇難死亡，他們家非常幸運，行醫的祖父平安歸來，但從此不涉足政治，也告誡子孫遠離政治是非。

人權座談會另外四位講員，分別是柏克萊加大社會系博士班候選人張宏久（Andy Scott Chang，其雙親為民進黨新潮流系大老張維嘉與陳婉真，主講1965-66年印尼東爪哇鄰里之間牽涉共產黨員的殺戮，印尼兩大強人蘇卡諾與蘇哈托之間的爭鬥，美國中央情報局介入並提供共產黨員名單。

曾任西藏流亡議會官員的Tenzing Chonden，主講西藏的悲劇60年來不曾歇止；世界維吾爾國會代表Gulbahar Mamut，主講維吾爾人的現況與人道危機；以及現任貝克斯菲（Bakersfield）加州州大數學系教授的Charles Lam，主講雨傘運動後的香港。

其中Mamut介紹華人陌生的東突厥斯坦（East Turkistan）300萬維吾爾人被中共送進集中營思想改造的現況。她語帶哽咽地解釋，在「一帶一路」大旗下，地處絲路要道的東突厥斯坦，成為中共意欲控制全球的重要據點，把維吾爾人送入集中營接受思想、文化、宗教、語言等改造，還大量收集族人的DNA，300萬人中孤兒就多達50萬人，堪稱另類種族滅絕。

Chonden指出，1959年3月10日西藏動亂，8700人被殺，達賴喇嘛與數千藏人逃往印度，今年適逢60周年，藏人沒要求獨立，只是要求自治，宗教與語言受到尊重，藏人至今還在等待精神領袖達賴喇嘛返回西藏。

Charles Lam介紹香港現況，他直言，中共打壓香港雨傘運動，十名參與者最高被判刑51個月至六年；當選議員的六人，因宣誓時未依規而遭取消資格，多宗司法案件反映出，中共已控制了香港的司法，所謂的一國兩制，在西藏與香港相繼失敗後，台灣如何能相信它？