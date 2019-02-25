親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
討好式政策惹議
2020誰來選總統
六都市長拚市政
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

《還願》為何恐怖？奉獻之前，請先照顧好自己

慶富董座陳慶男剛獲釋 另涉海生館3億詐貸又遭聲押

台農發虧掉近1/3資本額 學者：團隊不強做不出成績

2019-02-25 14:22聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

號稱「農業國家隊」台農發公司成立兩年多，財報曝光證實這兩年多來營運不佳。學者認為，當初台農發招商說明書內，就載明前面5、6年都處在虧損狀態，損益兩平大概要到第10年，這樣的投資計畫絕對沒有人願意投錢，再者團隊不強，當然不可能拿出成績。

台大農經系教授雷立芬表示，台農發成立之初，她曾看過招商說明書的資料，當時資料預估收入預期，未來10年期間，前面5、6年都處在虧損狀態，公司最快7、8年，大概要到第10年才會開始損益兩平。當時，董事長陳郁然拿出這樣的投資計畫，是讓人失望的。從商業角度來看，這樣的投資計畫絕對沒有人願意去投錢，所以會是這樣的經營模式。

雷立芬表示，公司成立時可能沒有準備好，除了董事長是個人物外，他所帶領的團隊，沒有看到很適合的人，本來就不是很強的團隊，當然不會做出成績來。

她說，台農發成立時評估要投資的主要是水果出口，出口的目標市場、產品都是很有爭議的。比如說選擇以香蕉為主，以東南亞市場為主，問題是可能東南亞自己都有生產，到底有沒有競爭性，就很讓人質疑。

還有，台農發公司的最大股東是台肥，因此台農發有項很大的業務是要做台肥的有機肥出口。她質疑是否已找到有機肥的市場，東南亞需要有機肥嗎？雷立芬表示，東南亞的生產方式可能就已經很有機了，不見得需要有機肥。

她表示，在集資的資料她還看見台農發有個很重要的項目是「進口水果」，理由是要調節國內水果的市場。為何要把進口水果當作很重要的一個項目？台農發對目標市場，對要出口的產品，沒有做好市場評估，當然可以預期，台農發這幾年下來營運是很有限的。

農委會副主委陳添壽表示，台農發是剛起步的民間公司，原來設定的募資要10億，現在募資2.4億元，也積極在做規畫，在國際上拓展市場，是有在準備與推動。台農發將來若能夠類似紐西蘭奇異果一般，把台灣很好的農產品行銷，這是很好的一個模式。

台農發將香蕉外銷到中東。本報資料照片
台農發將香蕉外銷到中東。本報資料照片
分享

台農發
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

追憶二二八座談 探討中共治理下人權處境

2019-02-25 14:38

觀察站／先天不足、後天失調的台農發

2019-02-25 14:33

財報資料曝光！台農發資本額 已燒掉1/3？

2019-02-25 14:33

【即時短評】同業冷眼又失去關愛 台農發將何去何從？

2019-02-25 11:12

台農發營運狀況如何？ 財報證實虧損近資本三分之一

2019-02-25 11:05

桃園3百萬瓩太陽光電做不來？ 台大醫批中央廢核不合理

2019-02-24 16:46

航班轉降無故折返 民航局擬開罰

2019-02-24 13:01

榮獲台北國際書展首獎！董啟章：關於生命 我還是給不了答案

2019-02-21 09:12

蔡依林、柯P都來搶合作 理科太太憑什麼紅？

2019-02-14 09:23

昂貴的大玩具 高雄輕軌淪為選舉政績的炒作

2019-01-31 14:09

首創AI自動化身份辨識系統 臺安101診所引領邁向全新健檢型態

2019-02-25 09:59

豬福滿滿祈福燈會 兩岸國寶級花燈同場爭豔

2019-02-20 11:00
看更多

熱門文章

韓國瑜犯了哪條？韓冰看不下去 李佳芬想把他關起來

2019-02-25 08:00

韓國瑜與馬國簽訂意向書 採購高雄農漁乾貨1億元

2019-02-24 17:09

台南立委補選神仙大戰？ 謝龍介爆新潮流又要砍自己人

2019-02-24 19:27

韓國瑜出訪被打壓？ 台商坦言感受到壓力

2019-02-25 00:58

柯文哲出訪以色列 批台灣當兵都在浪費時間

2019-02-24 20:03

陳師孟坦言辦藍不辦綠 而且意猶未盡

2019-02-25 07:50

台南立委大翻盤？ 最新民調謝龍介勝 郭國文：陷苦戰

2019-02-25 11:27

第一艘國造潛艦「匿蹤」狂輸阿共…原因很無奈

2019-02-25 09:00

影／韓國瑜星馬行受歡迎 吳敦義：他膽子很大夠睿智

2019-02-24 16:42

蘇貞昌「拿掃把衛國」被酸 國中家長打臉賴士葆：該上國文課了

2019-02-25 10:54

立委補選最新民調 謝龍介坐收綠營分裂之利

2019-02-25 13:01

【重磅快評】李進勇接中選會 民進黨還能更沉淪嗎？

2019-02-25 10:46

中科院是當紅炸子雞：今年科研預算大增50%

2019-02-24 18:39

謝龍介粉絲創意無限 最新金句「再綠也是要喝水」

2019-02-24 17:39

民進黨中央呼籲謝龍介：管好自己的嘴

2019-02-24 23:08

疑受到壓力 韓國瑜上午行程又被取消

2019-02-25 10:33

綠狂「打韓」 孫大千：民進黨背後有4個盤算

2019-02-25 08:17

張瑞竹臉書暗諷蔡總統挑釁對岸 遭網友洗版刪文

2019-02-25 12:06

韓國瑜與馬國議長午宴 高雄可望引進超級房車賽

2019-02-25 14:21

超狂！預告直播玩「還願」 陳其邁嗆全程玩到破關

2019-02-25 10:06

傳韓國瑜出訪星馬遭蔡政府打壓 外交部：絕非事實

2019-02-24 22:31

若依GDP調整支出增30億 老農津貼爭議再起

2019-02-25 00:20

林濁水：韓國瑜出訪遭打壓？ 神奇羅生門

2019-02-25 09:04

韓國瑜訪馬來西亞第2日 傳與馬國發展企業部長見面

2019-02-25 02:10

國防部：284輛雲豹30鏈砲型甲車今年啟動量產

2019-02-24 18:41

「南南合作」 韓國瑜抵大馬 拿億元訂單

2019-02-25 00:25

台農發營運狀況如何？ 財報證實虧損近資本三分之一

2019-02-25 11:05

媒體民調鄭世維領先6% 余天：黨內民調我贏20%

2019-02-25 10:47

影／彰化立委補選 盧秀燕：要為柯呈枋辦「三子」合體造勢

2019-02-24 16:34

陸官95周年校慶 沈一鳴：ROTC學生編成閲兵連受校

2019-02-24 17:06

台南補選／鐵票區五五波 綠營拉警報

2019-02-25 00:13

CNN問去卡拉OK唱什麼歌？蔡英文：去當分母

2019-02-24 19:59

網剪星爺電影唱「土包子之歌」要蔡政府2020打包走人

2019-02-25 10:28

傳韓國瑜出訪遭打壓 總統府：韓市長想太多

2019-02-24 22:51

桃園3百萬瓩太陽光電做不來？ 台大醫批中央廢核不合理

2019-02-24 16:46

下鄉訪農博感情 張善政：老農津貼明顯政策買票

2019-02-25 12:20

民進黨喊提高老農津貼 藍委：其他津貼也要檢討

2019-02-24 21:16

新聞眼／訪美大戲 韓柯較勁的主戰場…

2019-02-25 00:32

法官背景、熟選務 李進勇獲提名中選會主委

2019-02-25 09:03

看問題／討好式政策 為2020大釋利多？

2019-02-25 00:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top