台農發虧掉近1/3資本額 學者：團隊不強做不出成績

2019-02-25 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



號稱「農業國家隊」台農發公司成立兩年多，財報曝光證實這兩年多來營運不佳。學者認為，當初台農發招商說明書內，就載明前面5、6年都處在虧損狀態，損益兩平大概要到第10年，這樣的投資計畫絕對沒有人願意投錢，再者團隊不強，當然不可能拿出成績。

台大農經系教授雷立芬表示，台農發成立之初，她曾看過招商說明書的資料，當時資料預估收入預期，未來10年期間，前面5、6年都處在虧損狀態，公司最快7、8年，大概要到第10年才會開始損益兩平。當時，董事長陳郁然拿出這樣的投資計畫，是讓人失望的。從商業角度來看，這樣的投資計畫絕對沒有人願意去投錢，所以會是這樣的經營模式。

雷立芬表示，公司成立時可能沒有準備好，除了董事長是個人物外，他所帶領的團隊，沒有看到很適合的人，本來就不是很強的團隊，當然不會做出成績來。

她說，台農發成立時評估要投資的主要是水果出口，出口的目標市場、產品都是很有爭議的。比如說選擇以香蕉為主，以東南亞市場為主，問題是可能東南亞自己都有生產，到底有沒有競爭性，就很讓人質疑。

還有，台農發公司的最大股東是台肥，因此台農發有項很大的業務是要做台肥的有機肥出口。她質疑是否已找到有機肥的市場，東南亞需要有機肥嗎？雷立芬表示，東南亞的生產方式可能就已經很有機了，不見得需要有機肥。

她表示，在集資的資料她還看見台農發有個很重要的項目是「進口水果」，理由是要調節國內水果的市場。為何要把進口水果當作很重要的一個項目？台農發對目標市場，對要出口的產品，沒有做好市場評估，當然可以預期，台農發這幾年下來營運是很有限的。