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【即時短評】同業冷眼又失去關愛 台農發將何去何從？

2019-02-25 11:12聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

台農發的績效不佳，虧損連連一直是農業圈、貿易商之間的「江湖傳言」。農業界由台農發的進出口的數量推估可能的營運成本，覺得「不可能賺錢」，資料曝光後，首度證實這家資本額2.4億元、先天不足後天失調的公司，確實虧損不小。

台農發公司成立確實有點辛苦，找來紐西蘭Zespri奇異果公司前任全球行銷總裁陳郁然擔任董事長，希望可以借助他當年一年賣出25億個奇異果的成績，為我國的農產品銷售創下外銷佳績。但實際上，奇異果當時已經是個完整的產業鏈，從土地、栽培管理、採收後處理、冷鏈物流、包裝、市場、通路等都已成熟完整，和台農發公司當初成立時的樣態很不同。

台農發公司成立等於甚麼都沒有，一個陳郁然、10多位工作人員，要銷售哪一個品項、進入哪個市場都必須從頭來過。也不能說這公司不努力，只是原有的農產品貿易能夠販賣銷售的，都已經有民間的貿易商長期穩定在銷售。要開拓新的通路，須找到願意契作合作的農民，並穩定長期供應品質達到一定水準的貨源。

從找到買家、土地、栽培管理、採收後處理、冷鏈物流每個環節都要重新都要打通；時不時還必須配合政府政策，怎可能會是件簡單的事？

民國106年，台農發與日本Farmind株式會社在東京簽署合作備忘錄，設定5年內雙方對台日農產品採購金額目標要達到100億日圓。據農委會統計，台農發公司至107年底與日本、中國大陸、馬來西亞及中東市場等地，新興且具規模的大型通路業者議定訂單外銷，出口香蕉、鳳梨、鳳梨釋迦、芒果、結球萵苣及胡蘿蔔等，合計1188.3公噸。

但台農發成立至今都掌握大批的政府資源，比如取得台糖合作土地，進駐屏東科技園區，入主香蕉研究所。種種優勢，農民、貿易商都看在眼裡，所以當業務需要同業協助時，大多冷眼旁觀。

根據農委會文號7541新聞稿中顯示，台農發公司成立後，需肩負「農產品進出口」、「技術輸出」及「海外投資與資材外銷」三大核心任務，其中「擴大新興出口市場」是農委會交給新公司的重要課題。但現在，農委會外銷宣傳已經不太提台農發了，農委會自己還要整合一個新的農產品貿易平台。

失去了政府關愛的眼神，這家號稱百分之百民營公司，未來又將何去何從？

台農發公司香蕉研究所，與雲林縣莿桐鄉果菜生產合作社合作，將香蕉外銷到中東杜拜市場...
台農發公司香蕉研究所，與雲林縣莿桐鄉果菜生產合作社合作，將香蕉外銷到中東杜拜市場。本報資料照片
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