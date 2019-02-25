首創AI自動化身份辨識系統 臺安101診所引領邁向全新健檢型態

2019-02-25 09:59 文／ 臺安101診所 提供



▲臺安101診所本月22日盛大開幕，全台首創AI自動化身份辨識報導系統、無紙化系統等開創健檢新局。 圖／臺安101診所 提供 分享 facebook

台北市信義區唯一高規格專業健檢中心-臺安101診所22日盛大開幕，首創全台使用AI自動化身份辨識報到系統，採全程無紙化接軌世界環保潮流，並引進全球最新款高階儀器，臺安101診所將引領創新、顛覆傳統，邁向全新健檢型態。

民眾僅需透過網路預約的方式，即可進行身份及檢查項目等確認，健檢當日只需掃描身份證即可完成報到；現場一共有7台自動化報到系統，大幅縮短報到時間，流程也能更加快速便利。此外，診間QR code到站掃描與操作人員核對三重把關，更能確實保障身份正確性。

▲臺安101診所明亮舒適的健檢空間。 圖／臺安101診所 提供 分享 facebook

全程皆採「無紙化」健檢流程，只需在手機下載個人健康管理系統APP，民眾即可輕鬆掌握當日所有檢查項目，既環保又不容易遺失或拿錯，也能避免錯誤登載。透過APP也能隨時管理個人健康情形，檢查完畢後即時了解受檢結果與相關數據，健檢結束15個工作天後，還會以電子郵件加密方式傳送個人報告至指定信箱，減少郵寄遺失及個資外洩的問題，進而避免惱人的醫療糾紛

▲報到區，健檢當日只需掃描身份證即可完成報到，可縮短報到時間。 圖／臺安101診所 提供 分享 facebook

特別的是，通過APP手機震動能即時提醒民眾至指定診間完成檢查，透過電腦化全自動診間序號監控系統進行分流，可有效避免塞車，減少民眾苦苦等候的時間。各檢查診間外皆有電視螢幕顯示即時等候人數與順序，不但提高服務品質，亦使健檢流程更加舒適與流暢。

針對近來國人相當關注的食道癌與盤踞十大癌症的大腸癌、胃癌等，臺安101診所特別引進目前醫界最新機型OLYMPUS CV-290內視鏡檢查設備，畫質佳、具放大效果，透過CO2充氣系統可減少檢查後氣體在腸道殘留造成的腹脹、排氣等不適；並由臺安醫院腸胃科專科醫師執行檢查，確保準確與安全，檢查過程中還能即時移除病灶，不須再另外安排門診切除，避免受檢者再次忍受鏡檢的不適。

另外，向來是國內癌症死亡排名第一的肺癌，則透過全球最具創新能力的設備—GE Revolution CT（極致全景寶石電腦斷層檢查儀），提供解析度最高且無死角的檢查。針對女性癌症第一名的乳癌則使用GE Mammographic X-ray System乳房攝影，讓病灶無所遁形。相較於坊間充滿噱頭的行銷手段與儀器，臺安101診所更重視精準忠實地為民眾呈現身體最真切的現況。

▲臺安101診所健康管理中心內部。 圖／臺安101診所 提供 分享 facebook

有別於一般健檢中心，臺安101診所擁有臺安醫院龐大完整的醫療資源作後盾。勞工體檢項目外之檢驗均委由臺安醫院負責執行，並由臺安醫院各專科醫生判讀報告，大大提升健檢結果的準確度。且檢驗結果若有重大異常，亦可立即轉介至臺安醫院就診；相關檢查數據皆與醫院連線共享，毋須一再轉診甚至浪費時間重複檢查，讓民眾至診所就能擁有區域醫院等級的後續服務品質。

▲臺安醫院黃暉庭院長。 圖／臺安101診所 提供 分享 facebook

臺安101診所提供更加全面的健檢服務，主動提供後續追蹤、門診轉介、定期持續關懷與建立積極健康養護觀念等服務。針對檢查結果達重大異常通知標準者，於健檢後3天內致電通知民眾本人，予以即時衛教及協助轉介門診就醫。另於1個月內由專業醫護人員進行關懷，協助受檢者更有效率地管理自身健康。

引領健檢新潮流的臺安101診所，強調帶給民眾有別過往健檢的全新體驗；期以六星級的軟硬體設備，專業又有溫度的醫護團隊，科技便利又人性化的流程，與處處用心的服務，打造台灣健檢的新高度，挑戰亞洲第一。