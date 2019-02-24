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鼓勵社團做公益 內政部首辦評選表揚活動

2019-02-24 09:42中央社 台北24日電

內政部表示，為鼓勵社會團體投入公益，今年首度舉辦「全國性社會團體公益貢獻獎評選表揚」活動，獲金質獎的社團將頒發獎金新台幣3萬元，以肯定對社會公益有卓越貢獻的社團。

為鼓勵社會團體積極投入社會公益服務及活動，內政部今天發布新聞稿表示，今年特別改以公益事蹟為主要評選標準，首度舉辦「全國性社會團體公益貢獻獎評選表揚」活動，自即日起至3月31日止開放報名，歡迎社團報名，與民眾分享投入公益貢獻的感動事蹟，獲評金質獎社團獎金3萬元。

內政部表示，這次評選活動有別以往的團體評鑑，不再以會務運作為主要評鑑方式，改著重於從事的社會公益服務事蹟，以肯定對社會公益服務有卓越貢獻的社會團體。

內政部指出，評選對象為104年12月31日前，經內政部核准立案的全國性社會團體，並符合學術研究類、藝術文化類、醫療衛生類、體育休閒類、社會福利類、公益慈善類、經濟發展類、宗教服務類、環保生態類或敦睦互助類等類別者，都可以擇一類別報名參加。

內政部指出，這次評選的配分，有70%是看公益服務事蹟。如醫療衛生類的社團，就會以辦理醫療服務工作，是否於醫療保健或醫療專業領域上關懷人群、社會、環境，對國民健康及國家有貢獻為評選重點。剩下30%的配分，則是看社團依章程所辦理的會員服務、專業推展服務情形。

內政部表示，有意參加評選的社團，請於3月31日前將相關資料掛號寄至內政部，後續經會務運作進行初審後，將邀請相關專家、學者及機關進行審查決審，預計今年9月頒獎。

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