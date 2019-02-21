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福七獲頒衛星合格證書 氣象預報準確度增10%

2019-02-21 22:07中央社 台北21日電

福爾摩沙衛星七號模型。 聯合報系記者侯永全／攝影
福爾摩沙衛星七號模型。 聯合報系記者侯永全／攝影
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福爾摩沙衛星七號目前已整備完成，總統蔡英文今天頒發衛星合格證書給福七團隊。福七計畫主持人朱崇惠表示，福七蒐集的資料量是福三的3到4倍，氣象預報的準確度可增加10%。

福衛七號是2010年台美雙方簽署技術合作協定，由科技部所屬財團法人國家實驗研究院國家太空中心（NSPO）與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）共同執行。福衛七號正等待美方通知，即刻啟動運送作業。科技部長陳良基說，預計今年完成發射。

蔡總統今天視察太空中心，並換上無塵衣，進入整測廠房近距離觀看福衛七號的6顆衛星及組裝中的獵風者衛星，詳細了解衛星上的酬載儀器及本體元件與功能，隨後頒發福衛七號合格證書給團隊。

科技部表示，台美雙方今年1月29日至31日完成衛星運送前審查會議，由雙方太空科技專家組成審查委員會，共同確認衛星、地面操作，及發射火箭等項目均已達備便狀態。

科技部解釋，在衛星發射之前，發射單位會要求衛星負責單位，提供「衛星合格證書」（Certificationof Flight Readiness）。國家太空中心在完成衛星各種測試且安全無虞後，出具「衛星合格證書」，確保不會對其他的一起發射的衛星與火箭造成任何影響。

朱崇惠受訪時表示，由於福衛七號可以同時接受美國GPS和俄國的Glonass全球定位資料，資料量可達福三的3到4倍，氣象預報的準確度可增加10%。

太空中心指出，福七的資料收集頻率也更快，福三需花3個小時，福七收集大氣氣象是45分鐘，太空氣象則是30分鐘。

太空科技部
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