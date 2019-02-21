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電力供需報告「造假」？台大醫：找到硬要廢核原因了

2019-02-21 09:09聯合報 記者吳淑君╱即時報導

環保署昨天安排經濟部在環評大會中報告全國電源開發及供電時程，經濟部次長曾文生坦言仍在盤點中，目前僅確定至2025年用電量會超過3100億度，而且從現在到2025年的用電成長率的預估是每年2%。台大醫院前院長王明鉅痛批，這種接近「造假」的電力供需報告，和什麼廢核神主牌關係不大，而是為了替買一度5.5元以上的離岸風電找理由。

力推以核養綠公投的台大醫院前副院長王明鉅，去年公投之前，寫文章批評經濟部的「全國電力資源供需報告」完全錯誤，強烈懷疑根本是為了要湊出2025再生能源發電占比達到20%，硬是低估從2018年到2025年的發電量，經濟部能源局隨即發新聞稿說他亂講。

日前能源局官網自己公佈的2018年發電量2736億度，整整比能源局「全國電力資源供需報告」多了56億度，高達2%，王明鉅從去年被經濟部罵亂講後，他天天上網查，終於逮到嚴重低估用電量的證據。

就在昨天，環保署安排經濟部在環評大會中報告全國電源開發及供電時程，經濟部次長曾文生也坦承，目前確定至2025年用電量會超過3100億度，而且從現在到2025年的用電成長率的預估是每年2%，更證實王明鉅的推論。

王明鉅在臉書PO文指出，2025年需要的電力3100億度，來自國內台積電的2020的5奈米廠、2022的3奈米廠與華邦、力昌這些大半導體廠的用電需求，可能再加上台灣由中國遷回台灣的用電需求，甚至昨天媒體報導，台積電還要在竹科再擴建，又需要34萬瓩的電。無論如何，台灣的經濟發展就是要用大量的電。

經濟部面臨明明白白的用電需求，竟然硬要廢核。就算公民投票否決了能源政策，也照樣拿出一堆理由，仍然就是要廢掉最穩定的核能電力。就是打死也不重啟已經完成95%，三年就能商轉發電的核四1號機。還硬是要再扯說還要六、七年。沒有了目前核二、核三所提供的300億度電，電從哪裡來?

王明鉅說，為什麼經濟部能源局要用錯誤數據硬去編出一個明明白白就是明顯低估的「全國電力供需報告」?去年公投前他真的以為，那是為了政黨的廢核神主牌。但看到去年底各部會賣力地為離岸風電加快行政流程等不可思議作法後，現在他知道了，這種低估與接近「造假」的電力供需報告，和什麼廢核神主牌關係不大。而是為了替買一度5.5元以上的離岸風電找理由。

而且為了買這個總價高達2兆的離岸風電，更不惜踐踏他們自己的另一個用來解決爭議問題，甚至還要拿來處理台海兩岸最重要問題的「公民投票」神主牌。他嘆，「民主誠可貴，公投價更高，二兆風電故，兩者皆可拋」。

王明鉅嘆，民主誠可貴，公投價更高，二兆風電故，兩者皆可拋。圖／本報系資料照
王明鉅嘆，民主誠可貴，公投價更高，二兆風電故，兩者皆可拋。圖／本報系資料照
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經濟王明鉅公投
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