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經濟部重砲轟擊他回敬原子彈 台大醫：誰的誤導嚴重

2019-02-19 23:46聯合報 記者吳淑君╱即時報導

經濟部昨晚間發布新聞稿，針對離岸風電又被批太貴，反嗆台大麻醉科醫師王明鉅「連錯誤說法都有不同版本」，要對方看清政府說明、避免一再跳針誤導社會大眾，這番話被媒體解讀是重砲轟擊，王明鉅回應指出，掌管全國能源的能源局，竟故意低估發電量，第一年就嚴重誤差了2%，相比之下，就算用「原子彈」轟擊也不為過吧。

王明鉅說，躉購費率變來變去的離岸風電，從一度電從預告的一度電5.1元，而且上限只有每瓩3600度，然後在經濟部的「細心審議」之下，又調漲到5.5元，而且價格又變成每瓩4200度，又恢復了前十年高後十年的費率結構，所以離岸風電會有浪費1.7兆元，還是2兆元兩版本。

他反問，那經濟部能源局，在106年明明就已經發電2703億度，硬是估計107年的發電量只有2680億度。在過去十年明明平均用電成長率1.43%的數字之下，硬是估計從107到114年每年的發電量成長率只有0.5%。實際上107年的發電量數字卻是2736億度。

掌管全國能源的能源局，對於攸關國家能源政策的預估，竟然106年估107年的發電量都可以估錯的如此離譜，第一年就嚴重誤差了2%。107年的數字就達到111年的發電量。到底是誰的誤導比較嚴重?

相比之下，可能就算用「原子彈」轟擊也不為過吧，他不怕能源局的什麼重砲轟擊，他被否定公投民意，故意低估數字，甚至要把電插在鼻孔上的經濟部轟擊不算什麼。保留與續用核電，為台灣的能源與未來留下最重要的機會，真能天佑台灣，才是最重要的。

王明鉅說，他不怕能源局的什麼重砲轟擊，保留與續用核電，為台灣的能源與未來留下最重...
王明鉅說，他不怕能源局的什麼重砲轟擊，保留與續用核電，為台灣的能源與未來留下最重要的機會，真能天佑台灣，才是最重要的。圖／翻攝王明鉅臉書
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