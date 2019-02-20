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「永別了，忠仁」 忠義追思：很想你

2019-02-20 00:06聯合報 記者陳靖宜／台北報導

台灣首對連體嬰的哥哥張忠仁追思音樂會，弟弟張忠義感謝大家多年來的關心。 記者蘇健...
台灣首對連體嬰的哥哥張忠仁追思音樂會，弟弟張忠義感謝大家多年來的關心。 記者蘇健忠／攝影
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「永別了，忠仁！」連體嬰哥哥張忠仁日前病逝，昨舉辦「我們的未來不是夢」追思音樂會，弟弟張忠義悲泣說，「哥哥我很想你，真的，很想你」。好友曾發現，忠仁的手比常人粗糙，他總樂觀說，「因為我的人生是我爬出來的」；每次復健手術都是痛徹心扉，忠仁也堅強說，「痛過之後，我會好好活下去」。

弟弟忠義受訪時表示感謝大家多年來的關心，哥哥的愛一直在，會幫哥哥完成開畫展、攝影...
弟弟忠義受訪時表示感謝大家多年來的關心，哥哥的愛一直在，會幫哥哥完成開畫展、攝影展的心願。記者蘇健忠／攝影
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張忠義昨在妻子與家人的陪伴下出席追思會，他哽咽說，感謝大家多年來一直關心，哥哥雖然不在身邊，但愛會一直跟隨著；未來他也會實現哥哥夢想，把台灣最美好的愛讓全世界知道，他也將舉辦畫展為哥哥圓夢。由於張忠仁生前曾簽署遺囑，遺體火化後將樹葬於富德公墓詠愛園。

回憶起與哥哥一起度過的歲月，張忠義說，921地震時搖晃很大力，當時哥哥不假思索就撲到自己身上保護他，還告訴他「弟弟不要怕」，讓他很感動。

追思會現場播放數首張忠仁生前喜愛的歌曲「你最珍貴」、「一千個傷心的理由」、「一路上有你」、「祝福」等，氣氛令人動容。

前總統馬英九（左一）與總統府秘書長陳菊（右一）上午出席台灣首對連體嬰哥哥張忠仁的...
前總統馬英九（左一）與總統府秘書長陳菊（右一）上午出席台灣首對連體嬰哥哥張忠仁的告別式。記者蘇健忠／攝影
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前總統馬英九、總統府秘書長陳菊等人昨都到場致意，馬英九說，忠仁、忠義兄弟的故事是「最好的生命教育」。1979年曾參與忠仁、忠義分割手術的台大前校長陳維昭昨說，兄弟一路走來生命力、活力都超出眾人想像，忠仁四處演講，鼓勵弱勢兒童有勇氣，令人敬佩。

在1979年任分割「忠仁、忠義連體嬰」團隊發言人的陳維昭上午出席台灣首對連體嬰哥...
在1979年任分割「忠仁、忠義連體嬰」團隊發言人的陳維昭上午出席台灣首對連體嬰哥哥張忠仁的告別式。記者蘇健忠／攝影
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益品書屋董事長戴勝益以忠仁、忠義乾爹的身分致詞，呼籲大家小額捐款給弟弟張忠義。記...
益品書屋董事長戴勝益以忠仁、忠義乾爹的身分致詞，呼籲大家小額捐款給弟弟張忠義。記者蘇健忠／攝影
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台北市議員應曉薇與張忠仁交情深厚，她說，張忠仁的手非常粗糙，他總是說，「我的人生是我爬出來的」。由於連體嬰分割後，身體年年都要接受手術，張忠仁時常痛到在床上打滾，但他也堅強說，痛過後會好好活下去。

42年前幫忠仁、忠義接生的助產士吳月霞（右），向弟弟張忠義（左）致意。記者蘇健忠...
42年前幫忠仁、忠義接生的助產士吳月霞（右），向弟弟張忠義（左）致意。記者蘇健忠／攝影
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應曉薇說，年初張忠仁曾發現他與弟弟是世界上存活最久的分割連體嬰，當時她答應幫忙申請金氏世界紀錄，張忠仁很高興「要當台灣之光」，她會持續協助申請，完成忠仁心願。

連體嬰手術應曉薇馬英九陳菊
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