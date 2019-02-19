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台灣關係法40年 AIT美台關係特展嘉市展出

2019-02-19 20:26中央社 嘉義市19日電

美國在台協會為慶祝「台灣關係法」簽署40年，今天在嘉義市舉辦「美台關係特展」歡迎茶會。美國在台協會副處長谷立言表示，今年是台美旅遊年，將加強美台雙邊交流。

今天適逢元宵節，嘉義市長黃敏惠邀請與會的美國在台協會（AIT）副處長谷立言（Raymond Greene）、高雄分處長歐雨修（Matthew O'Connor）等人到沙鍋魚頭店用餐，並致贈豬年紅包與「發財豬」小提燈、檜木禮盒、KANO毛巾給來賓。

谷立言表示，台灣關係法邁入40年，期許日後台美雙方可以在固有的良好基礎上繼續交流，朝向更多元面向的合作。

他說，今年是台美旅遊年，AIT將與台灣觀光局合作，加強台美雙邊交流；未來也將加強與嘉義市的關係，讓更多人享受嘉義市的熱情。

黃敏惠表示，台美雙方有多年的深厚友誼，嘉義市曾舉辦世界管樂年會，吸引許多美國樂團來台參加，造成不小轟動。她期待透過這次特展，回顧台美關係自1979年至今雙方交流的深度和廣度，也期待未來有更多美國旅客造訪嘉義。

她說，美國在台協會「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係特展」在檜意森活村T24所長官舍展出，展出台美關係自1979年以來的交流深度和廣度。

黃敏惠指出，透過展覽中的歷史文件，民眾可以回顧在台灣關係法架構下，美國與台灣工、商、衛生與醫療、文化及教育等各方面發展的關聯性，相當多元豐富，民眾也可掃描QRcode，透過智慧導覽看台美關係40年來的關係。

美國在台協會黃敏惠台美關係
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