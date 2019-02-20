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豬福滿滿祈福燈會 兩岸國寶級花燈同場爭豔

2019-02-20 11:00文／ 新北市政府民政局

去年佳評如潮的新北市祈福燈會18號起至3月3日在大台北都會公園閃亮登場。新北市今年以「豬福滿滿」作為燈會主題，主燈「五福臨門 豬事大吉」是國寶級燈藝大師林健兒作品，展區內更有兩岸燈藝達人作品同場爭艷，兩週預計將吸引超過百萬人潮。

新北市長侯友宜表示，今年邁入第二屆的新北祈福燈會不僅更大、更美，也讓所有市民能夠就近在三重欣賞到兩岸國寶級的花燈，除了對岸燈藝大師作品，新北燈會也匯聚了新北40間宮廟共襄盛舉，就是要讓所有市民在開春就能逛燈會、迎好運，金豬年「豬福滿滿」。

兩岸燈師同場獻藝 體感互動燈飾吸睛

「2019新北豬福滿滿祈福燈會」今年展區擴大至6公頃，由市長侯友宜、議長蔣根煌、大陸江蘇省政協副主席王榮平、南京市副市長冉華，以及三重宗教文化發展協會理事長李乾龍共同參與點燈儀式。

其中主打「兩岸達人同場獻藝」的兩岸燈區，有氣勢磅礡的「福臨門」古景燈道，也有以大陸南京市及江蘇省崑山、常州、句容、鎮江等地的知名景點與地方特色為主題的花燈，大陸燈區花燈由大陸國家級傳承人顧業亮及陳柏華老師共同操刀打造，將與台灣國寶級花燈大師林健兒老師的作品同場爭豔。

此外，今年燈會也特別加入「體感互動燈區」吸引親子互動賞燈，民眾只要碰觸不倒翁「撞撞豬」花燈，就會變換燈色，透過3D投影技術，將貨櫃打造成360度全方位視野的「浪漫滿屋煥彩星盒」也成為打卡熱點。

燈會結合中西美學 成情侶浪漫基地

今年燈會特別結合中西美學，將剛落成的晨光橋打造成情侶鵲橋，運用宮燈布置成步道，前段結合LED燈具打造愛情燈廊和星星燈廊，民眾在燈會期間每晚6點至8點在辰光橋打卡後，即可索取「締結良緣祈願卡」，寫下心願與姓名並投入祈願箱後，就能獲得每日限量300份的「新北月老紅線」及「月老吊飾」。

「戀愛島嶼」區則用垂掛式LED燈，將大台北都會公園布置成有如電影「阿凡達」的夢幻場景，照亮每一對來訪的有情人。

民政局長柯慶忠表示，燈會好拍好逛，一旁還有在地美食攤位，讓民眾有吃又有玩，燈會從2月18日到3月3日，歡迎民眾攜家帶眷一同前來。

民政局提醒，因參觀新北燈會人潮眾多，歡迎民眾搭乘捷運至三重站，或是機場捷運A2三重站從晨光橋步行進入燈會園區，搭乘公車的民眾也可至至捷運三重站或五谷王廟站下車前往。(廣告)

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