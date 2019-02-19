親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
農地工廠續命？
2020誰來選總統
六都市長拚市政
立委補選第二波
能源政策燃戰火
政治
軍事
綜合

新聞教父逝世周年 鄭貞銘百年追夢

2019-02-19 02:24台灣醒報 記者余柏青╱台北報導

有台灣「新聞教父」之稱的鄭貞銘教授，去年 2 月 19 日逝世至今屆滿一周年，文化大學新聞系所校友訂今日下午 2 時，在台北市長官邸藝文沙龍舉辦「鄭貞銘老師逝世周年追思暨新書發表會」，出版遺著《百年追夢》一套二冊。出席貴賓將包括：歐豪年、李天任、戴瑞明、謝孟雄、李濤、胡幼偉…等人。

文化新聞系所校友會理事長湯健明表示，鄭貞銘是位熱愛教育的老師，從課程安排至課後的關懷，對學生的照顧無時無刻，付出許多心力。湯健明回憶大四時，與同班同學劉振山、劉安立等人組建 C.T.C. 俱樂部（CoffeeTalk Club），固定和許多老師同學歡聚，當時鄭老師常常關心指導和參與，畢業後，湯在鄭老師的鼓勵下，前往美國深造。

湯健明說，鄭老師晚年奔走兩岸「大師講座」，推廣全人終身教育，受惠者無數，被譽為「新聞教父」，實至名歸。

前北美華文作協總會長、文大新聞系校友趙俊邁、身兼「百年系列」叢書編輯委員表示，本次銘軒工作室出版遺著《百年追夢》，在傳記中，剖析鄭貞銘立志為青年點燈、為兩岸搭橋的心路；《自選集‧人生情緣》一書，吐露鄭貞銘惜福惜緣，感恩報恩的終生實踐，確實是一套值得世人永傳的經典。

鄭貞銘畢業於政治大學新聞系所，33 歲時接任文大新聞系主任，歷任文大社會科學院院長，兼任香港珠海學院新聞暨傳播研究所長等職。鄭貞銘著作等身，

新聞專論包括：《新聞採訪的理論與實際》、《大眾傳播學理》、《美國大眾傳播》、《新聞採訪與編輯》等。散文抒情則有《熱情老師 天才學生》、《愛是緣續的憑據》、《無愛不成師》、《橋》，以及《百年報人》、《百年大師》、

《百年風雲》等百年系列套書。

【更多精采內容，詳見

文化大學香港胡幼偉
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

物流業假日送蔬果 交部：合法才做

2019-02-19 01:07

促廢棄物再利用 業者憂權益受損

2019-02-18 19:55

鄭貞銘逝世周年 百年追夢為青年點燈

2019-02-18 18:27

文化部搶救蘭陽戲劇團掀論戰 前文建會主委批鄭麗君「有應媽」

2019-02-18 18:07

環保署：大貨車換二手車及保養也補助

2019-02-18 17:29

影／北農人事火速敲定 黃向羣接董座

2019-02-18 16:15

分級師養成不易 專業知識外更需熱忱

2019-02-18 14:22

身障者參加賽事 先問過「體位分級師」

2019-02-18 14:17

快問快答洩底！這位綠營高官最愛《共產黨宣言》

2019-02-18 08:00

蔡依林、柯P都來搶合作 理科太太憑什麼紅？

2019-02-14 09:23

酒駕朝殺人修法？ 警：民眾的僥倖心態才是重點

2019-02-03 11:23

昂貴的大玩具 高雄輕軌淪為選舉政績的炒作

2019-01-31 14:09
看更多

熱門文章

韓國瑜真的生氣了！3件事踩紅線 笑彌勒變怒閻王

2019-02-18 10:00

誰說核廢無解？ 清大院長發文行政院正面迎戰

2019-02-18 12:50

柯文哲爆粗口是否道歉 許淑華落淚：市民眼睛是雪亮的

2019-02-18 11:22

市長之怒！小學生遭霸凌不見檢討 盧秀燕退學校報告

2019-02-18 10:09

指台灣收入比20年前差 韓國瑜：我們還要繼續騙嗎？

2019-02-18 18:36

快問快答洩底！這位綠營高官最愛《共產黨宣言》

2019-02-18 08:00

愛河旁咖啡一杯這樣賣 女網友：難怪高雄發大財

2019-02-18 19:39

孫大千八問：黨員意志凌駕全民 是不是腦袋有問題？

2019-02-18 08:16

網提罷免韓國瑜？ 潘恆旭：高雄人會捨不得

2019-02-18 15:17

韓國瑜「鬼混說」 呂秀蓮：再半年他可能原形畢露

2019-02-18 12:54

韓國瑜講你儂我儂 顏擇雅：九二共識不夠 還要舔鞋

2019-02-18 11:21

立委補選台南選情五五波 綠營郭國文強打組織戰

2019-02-18 13:01

粗口後再炮新潮流 柯P罵：國家的禍害

2019-02-18 09:26

被能源局批亂講他找到證據了 台大醫：事實就是電不夠

2019-02-18 18:49

回應韓國瑜 總統府：酒後直播不是好點子

2019-02-18 14:49

陸戰上士當「播客」 開影音頻道喊冤兼談軍中事

2019-02-18 04:37

對民進黨議員爆粗口惹議 柯P：其實私底下講得更難聽

2019-02-18 09:14

黃偉哲憂流浪警察 警大前教授：你最沒資格說三道四

2019-02-18 15:45

要求重寫前瞻計畫卡韓？ 交通部喊冤：沒說要重寫

2019-02-18 17:59

李登輝「啞巴彈」害他被關20年 楊銘中無法恢復軍職

2019-02-18 12:38

行政院最優先法案：兩岸簽和平協議需公投

2019-02-18 16:25

藍營「天王」參選為何被看衰 學者點出形象問題

2019-02-18 09:26

公園處長要向許淑華致歉 柯P：可憐，官員當到沒尊嚴

2019-02-18 09:19

請韓市長放心 陳其邁：前瞻計畫補助跟計畫都不變

2019-02-18 11:23

影／林鶴明：韓市長酒後直播不是好點子

2019-02-18 15:14

韓國瑜自喻朱元璋又引來選總統聯想 韓冰：都是禿頭

2019-02-18 12:11

避重蹈吳音寧覆轍 常董籲政治黑手退出北農

2019-02-18 12:42

陳其邁看韓國瑜臉書直播 抱怨去酒館沒相揪

2019-02-18 12:47

柯文哲爆粗口飆議員 王世堅：韓國瑜修為好過他

2019-02-18 14:56

駁負面形象 吳敦義：我這一生從來不白賊

2019-02-18 21:40

行政院最優先法案：領中國居住證者不得參選公職

2019-02-18 16:54

上任後第三次 韓國瑜今晚彌陀漁村住一晚

2019-02-18 22:10

「兩岸條例」列優先法案 國民黨反問：監督條例呢？

2019-02-18 20:39

影／初選機制「腦袋有問題」？吳敦義怒：我閣揆當假的？

2019-02-18 18:14

民進黨擬修法延長高官赴陸管制 呂秀蓮：絕對是惡法

2019-02-18 12:16

影／柯P又爆粗口害許淑華落淚 王世堅回罵禍害

2019-02-18 16:29

軍情局：從優、從寛照撫失事返台情報員楊銘中

2019-02-18 07:55

《2020誰登大位系列二》歷練完整民調高朱立倫力拚大位

2019-02-18 09:46

北農人事30分鐘敲定 黃向羣確定接掌董座

2019-02-18 15:04

總統初選喬不定 吳敦義再拋黨員投票及民調各五成

2019-02-18 17:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top