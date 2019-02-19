新聞教父逝世周年 鄭貞銘百年追夢

2019-02-19 02:24 台灣醒報 記者余柏青╱台北報導



有台灣「新聞教父」之稱的鄭貞銘教授，去年 2 月 19 日逝世至今屆滿一周年，文化大學新聞系所校友訂今日下午 2 時，在台北市長官邸藝文沙龍舉辦「鄭貞銘老師逝世周年追思暨新書發表會」，出版遺著《百年追夢》一套二冊。出席貴賓將包括：歐豪年、李天任、戴瑞明、謝孟雄、李濤、胡幼偉…等人。

文化新聞系所校友會理事長湯健明表示，鄭貞銘是位熱愛教育的老師，從課程安排至課後的關懷，對學生的照顧無時無刻，付出許多心力。湯健明回憶大四時，與同班同學劉振山、劉安立等人組建 C.T.C. 俱樂部（CoffeeTalk Club），固定和許多老師同學歡聚，當時鄭老師常常關心指導和參與，畢業後，湯在鄭老師的鼓勵下，前往美國深造。

湯健明說，鄭老師晚年奔走兩岸「大師講座」，推廣全人終身教育，受惠者無數，被譽為「新聞教父」，實至名歸。

前北美華文作協總會長、文大新聞系校友趙俊邁、身兼「百年系列」叢書編輯委員表示，本次銘軒工作室出版遺著《百年追夢》，在傳記中，剖析鄭貞銘立志為青年點燈、為兩岸搭橋的心路；《自選集‧人生情緣》一書，吐露鄭貞銘惜福惜緣，感恩報恩的終生實踐，確實是一套值得世人永傳的經典。

鄭貞銘畢業於政治大學新聞系所，33 歲時接任文大新聞系主任，歷任文大社會科學院院長，兼任香港珠海學院新聞暨傳播研究所長等職。鄭貞銘著作等身，

新聞專論包括：《新聞採訪的理論與實際》、《大眾傳播學理》、《美國大眾傳播》、《新聞採訪與編輯》等。散文抒情則有《熱情老師 天才學生》、《愛是緣續的憑據》、《無愛不成師》、《橋》，以及《百年報人》、《百年大師》、

《百年風雲》等百年系列套書。

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