促廢棄物再利用 業者憂權益受損

2019-02-18 19:55 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



新修法規反造成業者權益受損？環保署於18日召開「事業廢棄物再利用管理辦法」修正草案的公聽會，與會業者認為，新修的辦法可能會造成業者成本增加、一罪二罰等疑慮。對此環保署均予以善意回應，表示會再檢討。

環保署指出，此次修正主要是就廢棄物再利用的相關規定調整，也針對廢棄物再利用業者會面臨的申請程序等行政規範進行簡化，相關限制也進一步說明，務求讓相關業者能明瞭並受益。

審查時間過長

針對新修的條文，與會業者卻有不同看法，營建公會代表認為，法規中針對業者運作申請的審查時間太長，光以書面申請通過後的審差60個工作天期限來看，若加上周休二日等因素，業者恐要花去兩三個月的時間等待，而每過一天就代表業者的成本增加，希望能縮短審查時間。

環保署對此回應，60天是以過去審查過最長時間的經驗而設立，一般而言只需花費一半時間就能完成，但會考慮是否將法規修改為45天。

一罪不二罰

石化工會代表則指出，新法規定，如果業者曾因違反環保法令或刑事責任而有受罰之前科，環保署應駁回新許可證申請，他質疑業者原本就已被其他法規懲罰，如今又會因此被駁回申請，恐有一罪二罰之嫌。

對此環保署則指出，此項法條是有中央法規的先例而設，且在行政處罰的法律定義中屬合理範圍，沒有一罪二罰的疑慮。但環保署也表示，此項法條的設立主要是提醒性質、先告知業者限制，提醒業者不要以身試法、耽誤事業。

相對於業者憂慮權益受損，與會的其他政府部門代表則把重點放在法條的用字上，如農委會認為，環保署將一些重複性質高的繁瑣規定精簡統整，固然有便民之意，但新修的用字卻容易造成民眾誤解，可能出現一案二申、審查程序被拉長等情形，如此一來便民不成反擾民，環保署對此表示會再檢討調整。

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