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影／北農人事火速敲定 黃向羣接董座

2019-02-18 16:15聯合報 記者龔盈全╱即時報導

北農產運銷公司今天下午舉行臨時董事會，新任董事長一如外界預期，確定由黃向羣接任，整個會議時間僅短短30分鐘，火速敲定人事案。

黃向羣會後受訪表示，北農相較其他縣市農產公司，體質比較不一樣，員工多、蔬菜批發量也大，如何穩定產地及消費者的供需平衡，是最主要工作。

台北農產運銷公司今天下午舉行臨時董事會，新任董事長確定由黃向羣接任。記者龔盈全／...
台北農產運銷公司今天下午舉行臨時董事會，新任董事長確定由黃向羣接任。記者龔盈全／攝影
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