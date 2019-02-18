福衛七號蓄勢待發 美方來台確認準備作業

2019-02-18 13:39 中央社 台北18日電



福衛七號已在等待運送赴美發射，圖為模型。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影 分享 facebook

福衛七號正等候通知，準備啟動運送赴美發射。美方人員1月底來台開會，審視各項環節，包括衛星接收資料等技術問題，做運送前的最後確認。

根據相關資訊，spaceX火箭今年的排程，先是crewdragon，接著是阿拉伯衛星，福爾摩沙衛星七號（福衛七號）排在第三順位。相關人員表示，每一次發射都要檢視成果，進行修正，一旦發射有問題或失敗可能會影響後續發射期程。

福衛七號氣象衛星星系包含6枚衛星，升空後將負責蒐集大氣溫度、濕度、壓力等數據，蒐集資料量將比福衛三號多一倍，有效提升台灣天氣預測準確度至少一成，且可增加包含台灣在內的低緯度地區氣象及電離層觀測資料量3到4倍。

福衛七號是2010年台美雙方簽署技術合作協定，由科技部所屬財團法人國家實驗研究院國家太空中心（NSPO）與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）共同執行。1月底時，美方NOAA人員來台與太空中心開會，審視各項準備環節。

太空中心主任林俊良今天對中央社記者表示，福七運作是氣象觀測衛星，運作相當複雜，衛星發射升空後，怎麼接受資料，分享到全世界，讓科學研究、氣象單位使用，每個環節都要審視好才能運送。

科技部長陳良基日前說，這次美方人員來台主要是研討未來福七的6顆星系，地面如何精準接收訊號，「技術問題是他們的重點」。

有關發射期程，陳良基說，發射是火箭的問題，由美方另一組人敲定，根據合約發射由美方決定，台灣是等候通知，只要有確定消息會告訴大家。

林俊良表示，福衛七號的6顆衛星已經準備就緒，待美方通知，即刻啟動運送作業。將委由SpaceX公司最新型的獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy）發射，也要看SpaceX的排程狀況而定。依規定，升空前60天會通知啟動運送作業。

福衛七號已進入發射排程，不過，獵鷹火箭今年初才展開第一次正式商業服務，首次發射結果如何也將影響後續排程進行。