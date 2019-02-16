吳新興新春走訪日本 關懷僑胞

2019-02-16 20:25 聯合新聞網 綜合報導



吳新興參加「大阪春節祭」，鼓勵日本友人品嚐現場的台灣美食，並到台灣觀光，成功促進台日文化交流。 圖／僑委會提供 分享 facebook 僑務委員會委員長吳新興於農曆新年期間走訪日本「拼僑務」，吳新興在大阪見證全球第65個僑界急難救助協會關西協會成立，持續強化我國人海外安全網的建立，吳新興旋即馬不停蹄走訪大阪神戶、京都、廣島、福岡、熊本以及鹿兒島僑社向當地台灣的僑胞賀年並說明最新兩岸關係及台灣政經發展，在農曆新年期間，見到吳新興來訪當地僑社，感受到故鄉政府關懷之意，都覺得既溫暖又感動，吳新興也成為第一個走訪廣島、福岡、熊本及鹿兒島的僑委會委員長。

吳新興關心海外僑胞，六天時間走訪日本關西等七城市，「接地氣」傾聽僑界心聲。9日與大阪僑界座談，吳新興談到中國領導人習近平於今年年初要求台灣人民接受「一國兩制」，更揚言不放棄以武力統一台灣，他表示蔡總統立即回應表達政府立場，拒絕習近平的主張，這是台灣人民的共識。他說台灣已獲得美國、日本、歐盟等國際社會的聲援支持，德不孤必有鄰，他呼籲海外僑胞要團結。10日吳新興參加由大阪中華總會以及關西華僑團體聯合主辦之「大阪春節祭」，鼓勵日本友人品嚐現場的台灣美食，並歡迎日本民眾到台灣觀光，成功促進台日文化交流。

11日吳新興轉往京都，與京都台籍社團相思會及中華民國留日京都華僑總會交流，他感謝當地鄉親關心台灣的發展，並表示蔡總統相當重視僑社第二代，僑委會舉辦「戀戀台灣 學父母家鄉話--僑胞子女回台隨班附讀」、海外青年大使(FASCA)及英語服務營，讓僑青與故鄉台灣加深連結。12日吳新興再轉往日本廣島、福岡、熊本及鹿兒島，當地約有四十多位嫁到日本的台籍新娘，當地僑胞都興奮表示，這是首度有僑委會委員長來訪，吳新興也藉機向當地僑胞賀年表達政府關懷，同時說明台灣政經發展，呼籲僑社共同支持中華民國、自由民主台灣。

「大阪春節祭」台灣電音三太子表演。 圖／僑委會提供 分享 facebook

吳新興與大阪僑界座談談到中國領導人習近平強迫要求台灣人民接受「一國兩制」，我政府拒絕習近平的主張，這是台灣人民的共識，呼籲海外僑胞要團結。 圖／僑委會提供 分享 facebook

吳新興感謝京都僑界關心台灣的發展，並關心僑社第二代發展，說明僑委會舉辦「戀戀台灣 學父母家鄉話--僑胞子女回台隨班附讀」、海外青年大使(FASCA)及英語服務營，讓僑青與故鄉台灣加深連結。 圖／僑委會提供 分享 facebook

吳新興是首位走訪廣島的僑委會委員長，留日新廣島中華總會長王武夫(右)特贈廣島紀念飯勺表達歡迎。 圖／僑委會提供 分享 facebook

福岡僑社熱烈歡迎吳新興(中)，並表示吳新興是首位造訪福岡的僑委會委員長。 圖／僑委會提供 分享 facebook

熊本僑界見到首位到當地訪問僑委會委員長吳新興，感受到故鄉政府賀年及關懷，都覺得既溫暖又感動。 圖／僑委會提供 分享 facebook