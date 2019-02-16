「以核養綠」公投二部曲 王明鉅：不能再讓政府擺爛

2019-02-16 08:51 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



「以核養綠」公投領銜人黃士修宣布正式啟動「以核養綠公投二部曲」，發起「核能減煤」公投。去年積極參與「以核養綠」公投的台大醫院前副院長王明鉅說，依去年經驗，若推是否贊成核一、核二、核三廠延役的公投，就算過了，中央與地方照樣可以擺爛。所以新的公投主文時程是2030，能源配比核電多於煤電。讓再生能源可以用更便宜更穩健的方式發展。

王明鉅解釋，非核家園很好。但是對台灣來說，電力能夠穩定地供應經濟發展與民生需求更重要。在再生能源根本不確定情況下，2025硬要先廢除目前最穩定發電的核能發電，然後把全台灣的能源穩定全部像賭博一樣押在再生能源上，既不可能更不應該與不負責任的作法。

他說，雖然去年的公投結果非常明確。民進黨政府廢除了電業法95-1，但是照樣以「什麼都不作，擺爛」的方式，準備讓所有的核電廠全部就被當成垃圾廢棄物。然後照樣繼續瘋狂推動再生能源。

他指出，公投的最重要目的，是要為台灣保留繼續使用核能發電的機會，讓台灣能保留著隨時可以使用最穩定最便宜的核能電力的機會。

王明鉅臉書全文：

對以核養綠二部曲公投主文的一些看法與說明。

去年的公民投票廢除了電業法95條1項。

我相信絕大部份投下同意票的朋友，希望政府作的是拿掉2025一定要廢核的限制，讓既有的核電廠在2025之後能繼續使用，同時更該把重啟核四核能機組納入考量。

因為核能發電對於四面環海，地小人稠，能源98%全靠進口，但是又因為經濟發展需要，發電量每年超過2700億度的台灣來說，是成本最低、來源最不必擔心，既沒有空污也沒有碳排放的能源選項。

就算是各種核廢料的處理，在和所有的能源比較起來。也只需要最小的面積把它隔絕之後，對於全台灣99.5%以上的民眾都完全無感，也最無害的能源選項。

大家只要想想燃油、燃煤與燃氣發電所產生的廢料，是往每個人的肺送。只要想想如果要在40年內，發出和核一核二廠的同樣電力，將會製造超過1億2千萬片，200萬噸重的廢棄太陽光電板，在地小人稠的台灣要如何處理?

這也是我一直大聲疾呼，不應該廢核更應該重啟核四與既有電廠延役的最重要理由。

雖然去年的公投結果非常明確。民進黨政府雖然廢除了電業法95-1，但是照樣以「什麼都不作，擺爛」的方式，準備讓所有的核電廠全部就被當成垃圾廢棄物。

然後照樣繼續瘋狂推動天然氣50%，燃煤30%，再生能源2中離岸風電一次買下550萬瓩，太陽光電要設置2000萬瓩的2025能源政策。

別說這些能源配比的目標，包括天然占5成，再生能源占2成的這些目標不一定作得到。

就算作得到，這個政策的最大錯誤是廢除了台灣最需要，未來也很難再繼續大量發展的核能發電。而這將造成台灣未來30年甚至更久都無法彌補的傷害。

而且還將付出未來20年，全台灣2350萬人每個人每一年，都要多付5000元的「離岸風電稅」與「廢核稅」，如此高昂的代價。

離岸風電的問題，我相信各個外國廠商為了賺錢，一定已很清楚在台灣投資的「政治風險」。既然現在不必任何法律就可以加徵「離岸風電稅」，未來當然只要換了政府，也不必任何法律就可以廢棄「離岸風電稅」，無須用公投解決。

公投的最重要目的，是要為台灣保留繼續使用核能發電的機會，讓台灣能保留著隨時可以使用最穩定最便宜的核能電力的機會。

去年提案「以核養綠」的朋友們，今年將提出二項公投提案。一項是「核四重啟商轉公投」，去年已經獲得20萬以上公民提案，我也相信今年一定可以獲得30萬人以上的連署而成案。

另一項則是針對既有的核電廠延役問題所提出公投主文:

，相信大家已經看過提案人黃士修先生的說明。

這個公投主文讀來並不那麼直觀易懂。但是關鍵字是「核能減煤」。

我沒有參與這個公投主文的設計。但我能理解發起人的想法。在看到去年公投結論，照樣會被行政機關以各種理由推拖之後，他們決定從立法委員這邊來努力。

至少立法委員們人數眾多，選舉競爭激烈。一起來支持這個公投而連署的機會高。

他們也想到了民眾對於空污的痛恨，而核能電力是最能完全替代燃煤發電的能源。所以提出了「核能減煤」的想法。

現在法國的核電占比可以高達75%，英國可以在夏天少用燃煤發電也都是靠著核電，來作到又便宜又穩定的持續供應電力。

公投發起人他們根據台灣目前既有的核電機組，也設想了各種能源配比的狀況。

這個公投主文在時程上是2030，配比上是核電多於煤電。

談的是2030，所以再生能源可以用更便宜更穩健的方式發展。

相信民進黨政府在2025年，真的能達到天然氣50%，燃煤30%，再生能源20%目標的人，也沒有理由反對把燃煤的30%裡面的一半由核電取代。因為這樣更能減少空污，也更能減少造成全球暖化氣候變遷的碳排放，而且電價也會更便宜。

擔憂2025再生能源作不到2成，硬是全面廢核將會缺電的朋友與企業家們。相信可以接受更合理的能源配比是，當2030年的發電量成長到3000億度發電量時，燃煤、核電各600億度占2成，燃氣45%，再生能源發展到450億度15%。

上述的這個能源配比，和躁進又廢核之後喊著2025再生能源要發電500億度20%的口號相比，當然是更合理與穩健的發展。

未來甚至透過在原來的核電廠中增加1部或2部新機組的方式，再增加一些核能電力(以及燃煤電力)，讓天然氣發電的占比更少一些，電價更便宜一點，當然也完全可能。

由於公投有一個案只能決定一件事的限制。所以如果寫「你是否贊成核一、核二、核三廠延役? 」這的主文，依照去年的經驗，很容易就被中選會說要分成三個公投案。而且就算公投過了，在現在中央與地方勾心鬥角互推責任的狀況下，這樣的公投完全沒用，它照樣可以用目前這種，什麼都不作的方式來擺爛。

非核家園很好。但是對台灣來說，電力能夠穩定地供應經濟發展與民生需求更重要。

在再生能源根本不確定情況下，2025硬是要先廢除目前最穩定發電的核能發電，然後把全台灣的能源穩定全部像賭博一樣押在再生能源上，既不可能更不應該與不負責任的作法。

對於 的公投主文，我只有一個小小的建議。

也許可以刪除「含究責機制」這幾個字，因為那已經是立法委員的工作細節，這樣可以讓文字更簡潔，更能被所有民眾一看就懂。