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經濟部說核二燃料池滿 新北打臉：還有空間

2019-02-15 17:41聯合報 記者王敏旭╱即時報導

經濟部長沈榮津今天表示，核能機組是卡在地方，無法使用，像新北市不准建儲存設施，核二燃料池滿了，新的燃料棒進不去，所以不能用。新北市核能安全監督委員會指出，核二燃料池目前尚有貯存空間，請中央勿混淆視聽、誤導民眾。

新北市核能安全監督委員會指出，核二廠用過核子燃料池在2017年接近池滿，台電為讓1、2號機能持續運轉，分別在2017年6月及2019年1月將燃料護箱裝載池改為用過核子燃料貯存空間，為2部機組各增加440束的貯存空間，也獲原能會安全審查通過使用中。

新北市核能安全監督委員會表示，1號機用過核子燃料池尚有150束、2號機尚有450束的貯存空間，核二燃料池目前尚有貯存空間，可供反應爐退出燃料棒並持續運轉。

另外，核二廠一期乾式貯存設施尚未興建，目前仍在環境評估差異分析中，環保署在2018年12月26日召開「核二廠用過核燃料中期貯存計畫」環評審查，會中決議請台電在今年3月31日補足會內提供的意見，送專案小組再審。

新北市核安監督委員會強調，能源政策屬於中央權責，核二廠規劃方向中央應該明確告訴全國，另外核二廠乾式貯存設施只要符合安全規格，並且依法規按圖施工，新北也會給予尊重。

經濟部長沈榮津今天表示，新北不准建儲存設施，核二燃料池滿了，新的燃料棒進不去，所...
經濟部長沈榮津今天表示，新北不准建儲存設施，核二燃料池滿了，新的燃料棒進不去，所以不能用。新北市核能安全監督委員會指出，核二燃料池目前尚有貯存空間，請中央勿混淆視聽、誤導民眾。圖／新北消防局提供
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經濟部長沈榮津今天表示，新北不准建儲存設施，核二燃料池滿了，新的燃料棒進不去，所...
經濟部長沈榮津今天表示，新北不准建儲存設施，核二燃料池滿了，新的燃料棒進不去，所以不能用。新北市核能安全監督委員會指出，核二燃料池目前尚有貯存空間，請中央勿混淆視聽、誤導民眾。圖／新北消防局提供
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經濟部長沈榮津今天表示，新北不准建儲存設施，核二燃料池滿了，新的燃料棒進不去，所以不能用。新北市核能安全監督委員會指出，核二燃料池目前尚有貯存空間，請中央勿混淆視聽、誤導民眾。圖／新北消防局提供
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