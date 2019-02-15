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老司法官回娘家 青澀畢業照憶當年

2019-02-15 14:31中央社 台北15日電

司法官學院為了將資深司法官的精神傳承給新進司法官，今年第三度舉辦薪火相傳活動，邀請結業30、20週年的司法官學員「回娘家」，播放當年青澀模樣畢業照，紛紛笑出聲來。

司法官學院指出，為了發揚薪火傳承的優良傳統，今天舉辦回娘家活動，邀請現仍在職的16、26、36期結業學員及師長返回學院，其中16期的學員因故未出席，不過26、36期學員及師長們非常踴躍，參加人數將近80人；台南高分檢主任檢察官郭珍妮、台灣高等法院法官王本源，各代表26、36期學員致詞。

司法官學院指出，老學員重返母院與昔日師長、同窗聚會，看看學院今日不同的風貌，重拾過去一起學習的甘苦回憶，暢談工作經歷與生活趣事，延續經驗傳承給目前正在學院接受養成教育的司法官第59期學員，也讓司法薪火能夠代代相傳。

活動中播放當年畢業照，讓這些老學員充滿無限回憶，也看見當年師長青澀模樣，紛紛笑出聲來，其中還出現前總統馬英九的照片，讓新訓中的59期學員一陣驚呼，原來馬英九曾擔任過司法官訓練所（司法官學院前身）的講座老師。

活動尾聲，點亮電子天燈，紛紛寫下祝福話語，有人寫「為司法祈福」、「平安快樂」、「一生懸命」，也有人寫下「不比官做得大，要比活得久」。

馬英九台灣高等法院天燈
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