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三期太空計畫 拚打造繞月衛星

2019-02-13 23:53聯合報 記者林良齊／台北報導

福衛七號已在等待運送赴美發射，圖為模型。 記者侯永全／攝影
福衛七號已在等待運送赴美發射，圖為模型。 記者侯永全／攝影
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今年起10年內投入251億元

行政院院長蘇貞昌上任後簽署的首份公文就是「第三期太空計畫」，計畫從今年至二○二八年共執行十年、預估投入二五一億元，科技部部長陳良基昨召開記者會表示，期待未來十年內「至少每年發射一顆衛星」，目前福衛七號已在等待運送赴美發射，之後會是自主研發的獵風者衛星。

太空中心主任林俊良說，計畫也期待可發射繞月衛星，如果任務成功、技術成熟也希望可以登陸月球。

林俊良說，第一層次先要進行繞月的軌跡設計、研究，第二層次才是著陸。由於繞月衛星跟低軌道衛星不一樣，接收需有通訊技術基礎，先看繞月執行成效如何，一步一步做，不可能一蹴可幾。由於引發外界關注，科技部昨晚發新聞稿表示，第三期太空計畫雖有規畫外太空探索研究，但僅是其中一小部分規畫發展繞月衛星，並非計畫重點。

擬發射10遙測衛星、1繞月衛星

陳良基表示，從一○六年十月開始構想三期太空計畫，太空三期有三個目標，包括「尖端技術養成」、「人才培育」與「產業擴散」，此次計畫仍以遙測為主體，除了福衛七號預估壽命可達十年外，也會發展包括六枚「先導型高解析度光學遙測衛星星系」、兩枚「超高解解析度智能遙測衛星星系」、兩枚不受天氣影響的「合成孔徑雷達衛星星系」及外太空探索的「繞月衛星」等。

林俊良說，第一期計畫是邊做邊學，第二期則是自主研發，第三期計畫則是希望挑戰尖端太空科技。福衛七號發射後，接著會是獵風者衛星，獵風者是國內自主研發的氣象觀測衛星，預計明年中或明年年底發射。

林俊良還說，超高解析度智能遙測衛星希望解析度達五十公分以下，就像從台北一○一可看到墾丁的玩具車一樣，而合成孔徑雷達衛星星系則可以不分畫夜取像。

陳良基盼：至少每年發射1顆

陳良基說，希望未來十年至少每年一顆發射，也希望每一顆衛星挑出三至四件關鍵零組件掌握技術。期待透過太空計畫，讓年輕人認為在台灣研發是有前途的，也希望透過這十年的時間，引導更多人往太空科技突破。

太空星系陳良基蘇貞昌
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