維護藻礁生態 保衛文資審議程序

2019-02-13 17:11 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



搶救大潭藻礁行動聯盟13日舉行抗議記者會。（photo by 施養正/台灣醒報） 分享 facebook

「過完年就談開發，是想趕快摧毀藻礁嗎？」中油觀塘工業區開發案重啟討論，中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫質疑，研究團隊於大潭藻礁不斷發現稀有珊瑚生態，轄地機關桃園市政府也尚有就自然地景審議的義務，專案委員會如此「加緊腳步」，是急於讓生米煮成熟飯嗎？

陳昭倫指出，全案的審查委員自1月底海審會過程中對於大潭藻礁為桃園地區最佳生態，以及保育一級保育類珊瑚生態維護等情況完全在狀況外，他懷疑，有多少委員親眼近看過大潭藻礁的奇景，紙上的審查看似合理，但大筆一揮，可能就將台灣獨有的世界級珊瑚生態葬送海底，自然的破壞是不可逆的，委員們是否真正了解實際情況？

律師蔡雅瀅也表示，本案變更後的開發面積必將對保育類野生動物棲息地構成騷擾、虐待，不僅違法動保法，對環境保護、自然保育亦無妥善規劃，違反區域計畫法第15-2條第一項第三款，主管機關不應許可開發。

律師陳憲政也提醒，從國土計畫法第一條提及「保育自然環境、復育環境敏感及國土破壞地區，追求永續發展」，對於國家土地利用，早已從經濟思維轉向環境保護。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政補充，文資法規定主管機關應就自然地景價值依程序定期追蹤，文資法地位高於環評法，去年環評委員劉益昌曾提醒市府應對大潭生態保育有所作為，如今陳昭倫博士再度提出，桃園市政府應在依法啟動自然地景審議前，暫緩一切開發專案審理程序。

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