考察、餐敘、買花籃… 部分縣市長期挪用菸捐

2019-02-13 00:47 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



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菸品實施健康福利捐，每包香菸需課徵廿元，等於一根菸一塊錢。菸捐依法係採專款專用，其中一％分配給中央與各縣市，用於私菸查緝及防制菸品逃漏稅。不過審計部調查發現，部分地方政府卻將款項轉用於考察、員工餐敘、採購花籃、禮物等。

菸捐被挪用到哪些用途？以高雄市府而言，民國一百年、一○一年度共花費一九三萬餘元，支付與菸品查緝無關人員之薪資、出國考察、聯誼餐敘等。屏東縣府於一○一年花用一九八萬元，購買卅六輛警用機車，然而縣警局全年配合菸品查緝，一共僅六天。雲林縣府於民國九十九至一○一年，花費五十八萬餘元，採購毛巾、雨傘、白米，作為員工文康。台北縣於民國九十八年花費五十三萬餘元，用於準備升格直轄市之增聘人員業務。

調查本案的監委仉桂美、江綺雯、江明蒼批評，財政部對於各縣市長期違反專款專用，僅消極發函文要求遵守原則，未落實查核機制，確有怠失情事。監院經濟委員會因而於去年六月，通過對財政部提出糾正。

監察院表示，審計部調查發現，各直轄市及縣市政府，於民國一○一年至一○六年共獲配九億七千九百餘萬元，實支六億八千五百餘萬元，執行率七成。其中新竹市府連續五年執行率不到五成，花蓮縣府連續五年不到六成。