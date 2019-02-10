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疲勞航班難解 工會不接受交通部折衷方案

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影／長榮機師卻出席談判 李信燕：我也是理事長 不衝突

2019-02-10 18:51聯合報 記者陳聖文╱即時報導

針對10日下午有華航內部員工到交通部抗議，認為機師工會主導機師罷工，導致第一線員工淪為砲灰，機師工會隨即也召開記者會回應，除了謝謝同仁的幫忙與配合，也呼籲公司要注意是否有超時工作跟過勞的情況發生。至於桃園機師工會理事長李信燕本身是長榮機師的身分，引來外界批評，質疑華航權益怎會由長榮員工爭取？李信燕強調，她本身也是工會選出的理事長，在談判桌上的身分與長榮與否不衝突，而且工會也針對飛行時間一事回應，喊話資方不要再故意放出錯誤資訊。

桃園機師工會理事長李信燕本身是長榮機師的身分，引來外界批評，質疑華航權益怎會由長...
桃園機師工會理事長李信燕本身是長榮機師的身分，引來外界批評，質疑華航權益怎會由長榮員工爭取？李信燕強調，她本身也是工會選出的理事長，在談判桌上的身分與長榮與否不衝突。記者陳聖文／攝影
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