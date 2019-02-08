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西螺福興宮昨晚抽國運籤 中上籤盼眾人以和為貴

2019-02-08 03:54聯合報 記者邱奕能╱即時報導

雲林縣西螺福興宮昨晚依循舊例在大年初四子時抽取國運籤，經擲筊請示20多次，最後在「庚午」得到3個聖筊，籤詩內容「平生富貴成祿位，君家門戶定光輝，此中必定無損失，夫妻百歲喜相隨」，經廟方解籤，認為是中上籤，意思是盼眾人以和為貴。

子時一到，福興宮董事長楊文鐘暨全體董監事循古禮迎神、虔誠向媽祖焚香禮拜後抽己亥年國運籤，擲筊依序抽出抽國運籤、人口籤、五穀籤、六畜籤，並請西螺媽祖太平媽分別指示。

隨後，己亥年國運籤抽出為第40首庚午籤，籤文是「平生富貴成祿位，君家門戶定光輝，此中必定無損失，夫妻百歲喜相隨」，經廟方認定，此籤為中上籤。

楊文鐘表示，太平媽對於這支國運籤陷入長考，抽了20多支籤最後選出這支「中上籤」，就是要大家以和為貴、各政黨大團結，不要因為選舉造成分裂，讓人民先有錢賺，生活更好，國家才能更好。雖然時運不際，心有大志，可在天時、地利、人和未能會合之下，那也就靜待時機了。

楊文鐘提及，去年抽出4支狗年國運籤時，前3支過程順利，但輪到「六畜籤」時，擲筊了30多次才求到，籤詩內容指出「了工無利」含有時運不佳意思，果然後來中國爆發豬瘟，疫情兵臨城下，可見福興宮抽出的國運籤頗為靈驗。

雲林縣西螺福興宮昨晚依循舊例在大年初四子時抽取國運籤，經擲筊請示20多次，最後在...
雲林縣西螺福興宮昨晚依循舊例在大年初四子時抽取國運籤，經擲筊請示20多次，最後在「庚午」得到3個聖筊。圖／西螺福興宮提供
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雲林縣西螺福興宮昨晚依循舊例在大年初四子時抽取國運籤，經擲筊請示20多次，最後在...
雲林縣西螺福興宮昨晚依循舊例在大年初四子時抽取國運籤，經擲筊請示20多次，最後在「庚午」得到3個聖筊。圖／西螺福興宮提供
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雲林縣西螺福興宮昨晚依循舊例在大年初四子時抽取國運籤，經擲筊請示20多次，最後在...
雲林縣西螺福興宮昨晚依循舊例在大年初四子時抽取國運籤，經擲筊請示20多次，最後在「庚午」得到3個聖筊。圖／西螺福興宮提供
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媽祖夫妻
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