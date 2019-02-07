初一、初二全年用電最少 台大醫：突顯政府無視公投

2019-02-07 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



全力推動以核養綠公投的台大醫院前副院長王明鉅今天在臉書貼文說，農曆春節是台灣全年用電最少的時候，今年從除夕開始到初二，連續三天的用電尖峰負載和去年與前年相同，只有除夕略高於2000萬瓩，初一、初二，是在過去一年中用電最少的兩天。卻正好凸顯政府無視公投結果，堅持太陽光電與離岸風電，對台灣電力穩定供應所將產生的巨大衝擊。

王明鉅春節仍關注用電的變化，他說，2017與2018年的春節假期中的尖峰負載，最低的那一、二天都不到2000萬瓩。今年從除夕開始到初二，連續三天的用電尖峰負載和去年與前年相同，只有除夕略高於2000萬瓩。初一、初二，是在過去一年中用電最少的兩天，即使是從上午11點到下午3點太陽最大的時段裡，全台灣的用電負載，也都不到1800萬瓩。台電公司的電力供應備轉容量超過10%以上，非常充裕，其中核能發電占比超過20%。

王明鉅指出，在這個用電這麼少的春節假期，卻正好凸顯政府無視公投結果，仍然堅持2025廢核的能源政策中，電力占比20%，裝置容量高達2000萬瓩的太陽光電與550萬瓩的離岸風電，對台灣電力穩定供應所將產生的巨大衝擊。

在2025廢核的能源政策之下，全台灣將用掉28000公頃的農地、濕地、埤塘、屋頂、遊憩用地甚至公墓，鋪設上7000萬片一天發電4小時的太陽能板來發電。昨天雖然中午11點到下午4點的用電一直都在1800萬瓩以下，但由於太陽公公非常捧場，全台灣目前容量234.2萬瓩的太陽光電板，在中午12點多發電量高達148萬瓩。

他說，如果2026年台灣真的鋪滿2000萬瓩太陽光電板，春節「萬一」也同樣有今年這麼好的好天氣，全台灣的太陽能發電，在那一天中午11點到下午3點這段時間裡，將極可能高達1270萬瓩甚至更高。全台灣的太陽能與風力發電，將超過春節甚至某些冬天假日的中午用電負載1800萬瓩。

也許愛好綠能的朋友會非常高興，因為在太陽光電加上風力發電，超過台灣用電負載需求的這個瞬間，台灣的全部電力，都將由再生能源來提供。這將是台灣所有愛好再生能源者的夢想實現的那一刻。

「但台灣真的能承受這個電力全部來自再生能源嗎？」王明鉅表示當然不行，因為二個原因，第一、這些超過台灣用電負載需求的所多發出來的電力，將會破壞台灣電網的穩定。如果沒有用電需求，各個電廠與電力來源供應電力太多超過了電力的負載需求時，例如今年大年初二中午太陽光電板大量發電的這4個小時，如果再加上大風吹猛發電的話，這些由太陽光電板所發出來的電就不能併入電網，只能放棄。否則就會導致電網的不穩定造成更大的問題。