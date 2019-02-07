北港武德宮年運鸞文 專家：兩岸關係恐更緊張

2019-02-07 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



國內財神爺祖廟的雲林縣北港武德宮，有別於一般宮廟，採「扶鸞出籤詩」方式，在正月初一降文出「年運鸞文」，吸引不少民眾目光。有專家推測，文中的「神澤金烏綻光熱」指今年普遍溫度高，而「官靈聖尊護國基」、「神威戍禦保疆台」可能是指兩岸關係會比過去更為緊張。

該專家說，依循舊例來說，武德宮年運鸞文分3段，第一段通常是「報頭銜」介紹神尊身分，每段第一個字的藏頭就是天官武財神，也像整篇文章的大綱一般，而第二段就是春夏秋冬，4季運勢主文，最後一段則做為收尾、補充。

專家指出，開頭的「官靈聖尊護國基」、「神威戍禦保疆台」，應暗示兩岸關係會更緊張，但神明會出來幫忙，盼讓民眾安心。第二段4首七言詩應是代表春多雨；夏時炎熱，工商活動茂盛；秋時，顯示轉折，不過仍看不出是何事變化；冬時的「冬凜華夏九宮排」，意指可能在兩岸會有大事情，但其中有一句「士俊才郎工商利」中，應是說士商成績不錯，不過農業可能需要注意，最後「易弦轉替無驚奇」，究竟是什麼東西輪替，仍需注意。

專家也說，以往來說最後「春澤花潤春庭雨，水漬輕搖擺夷度」，過去並不會多增加這2段，應是神明想要在強調某件事情。